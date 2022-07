One Direction-Reunion? Harry Styles hätte nichts dagegen!

Mit der Band „One Direction“ gelang Harry Styles der große Durchbruch. Im Jahr 2015 hatte der Musiker die Gruppe jedoch verlassen und ist seitdem als Solo-Künstler erfolgreich. Einer Reunion der Band wäre er jedoch nicht abgeneigt.

An der Seite von Zayn Malik, Niall Horan und Louis Tomlinson war Harry Styles über viele Jahre mit der Band „One Direction“ mega erfolgreich. Die Band, welche durch „The X Factor“ bekannt wurde, füllte ganze Hallen. Seit 2015 macht Harry Styles als Solo-Künstler jedoch sein eigenes Ding. Er könnte sich jedoch eine Reunion von „One Direction“ vorstellen, wie er jetzt in einem Podcast verraten hat.

Harry Styles spricht über „One Direction“-Reunion

„Ich denke, dass es ein schöner Gedanke ist. Ich fände es toll, wenn es eine Zeit geben würde, in der wir alle darauf Lust haben […] Wir haben alle etwas sehr Spezielles zusammen erlebt und sehr viel Liebe füreinander übrig […] Also ja, wenn der Moment kommt, in dem wir es richtig umsetzen können, dann wäre es großartig!“, sagt der 28-Jährige im Spout Podcast.

Die Idee, mit seinen ehemaligen Bandkollegen wieder auf der Bühne zu stehen, würde er toll finden. Ob es jedoch wirklich dazu kommen wird, ist fraglich. Denn die ehemaligen „One Direction"-Stars sind mittlerweile alle als Solo-Künstler sehr erfolgreich. Insbesondere bei Zayn Malik könnte das schwierig werden. Denn er hat sich immer wieder gegen eine Reunion ausgesprochen. Und schließlich war er auch derjenige, welcher die Band damals verlassen wollte.