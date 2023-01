Oliver Stangl alias „oliplatsch“: Der Chefredakteur mit dem sexiest Style!

Wenn man an Medienverantwortliche oder Chefredakteure denkt, bringt man das mit einem seriösen Kleidungsstil in Verbindung – das bedeutet konkret: Anzug und Krawatte! Bei KUKKSI? Fehlanzeige! Unser Chefredakteur Oliver Stangl zeigt sich von einer ziemlich ungewöhnlichen Seite.

Wir blicken zum KUKKSI-Jubiläum hinter die Kulissen – und natürlich auch die Menschen dahinter. Einer DER Namen der Reality-Teenie-Marke: Oliver Stangl. Er leitet das Team in der Redaktion. Und nebenbei ist er in einem sozialen Netzwerk sehr aktiv – und zwar Instagram. Dort postet er beinahe täglich ein Update für seine vor allem queere Community. Und sein Style ist für einen Chefredakteur zugegeben etwas außergewöhnlich.

Das Markenzeichen von Oliver Stangl: Seine 60 Zentimeter-Mähne und gefärbte Fingernägel. Und manchmal gibt’s noch ziemlich viel Make-up obendrauf, aber meist zeigt er sich in dem sozialen Netzwerk auch natürlich. Und manchmal gibt es sogar das ein oder freizügige Bild von einem Shooting – seine Community feiert den Style, wird auch manchmal belächelt und natürlich gibt es auch Kritiker, aber es ist in dieser Position vor allem eins: mutig!

„Ich habe bei Instagram mit ‚oliplatsch‚ einen privaten Account, der wenig mit dem Unternehmen zu tun hat. Aber dennoch poste ich auch manchmal das ein oder berufliche Updates. Die Bilder von meinem Style kommen gut an – nicht nur bei der LGBTQ-Community, für die ich mich seit vielen Jahren einsetze, sondern auch bei Kollegen“, erzählt Oliver Stangl im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Aber es gibt natürlich auch Kritiker – damit muss man leben.“, so der Chefredakteur weiter.

Posts mit teilweise ernstem Hintergrund

Nicht nur der außergewöhnliche Klamottenstyle, sondern auch die langen Haare, gefärbte Fingernägel oder Make-up ist für einen Medienverantwortlichen wohl einzigartig in Deutschland. Doch hinter den Posts steckt viel mehr, wie uns Oliver Stangl verrät. „Die Posts haben eigentlich auch einen ernsten Hintergrund. Wir leben im Jahr 2023 und trotzdem ist Rassismus und Homophobie weit verbreitet. Die Posts sollen eine Sache deutlich machen: Du musst dich nicht verstecken, sondern lebe so, wie du es willst und nicht, wie andere es erwarten. Toleranz und Respekt sollte heute selbstverständlich sein, was in der Gesellschaft aber noch nicht überall so ist. Es muss nicht jedem gefallen, was ich poste – aber das Leben anderer sollte akzeptiert werden und wenn immer wieder Beleidigungen wie ‚Scheiss Schwuchtel‘ kommen, ist das noch nicht der Fall und deshalb sollte man sich auch noch mehr für die LGTBQ+-Community einsetzen.“