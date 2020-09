Oliver Sanne: Offene Rechnung mit Yasin Cilingir!

Das Promiboxen in SAT.1 steht in den Startlöchern! Oliver Sanne wird im Ring auf Yasin Cilingir treffen. Der ehemalige “Bachelor” verrät gegenüber KUKKSI, wie er sich auf den Wettbewerb vorbereitet und was er zu seinem Gegner sagt.

Boxfans dürfen sich freuen: SAT.1 zeigt das Promiboxen an zwei Abenden. Zwischen den Promis fliegen nach mehr als sechs Jahren wieder die Fäuste. Zwischen Oliver Sanne und seinem Gegner Yasin Cilingir kam es immer wieder zum virtuellen Fight. Der Ex-“Bachelor” und der ehemalige “Love Island”-Kandidat stehen sich in der TV-Show nun persönlich gegenüber.

Oliver Sanne trifft beim Promiboxen auf Yasin Cilingir

“Yasin hat mich dann herausgefordert und ist Influencer, wie es viele sind. Er hat eine große Klappe und hat auch in einer Instagram-Story schon über mich abgelästert. So kam es dann dazu, dass es Yasin wurde. Ich selber kenne ihn persönlich aber noch nicht. Ich habe auch mal bei ‘Love Island’ reingeschaut und seitdem ist er mir ein Begriff – sonst habe ich mit ihm aber nichts am Hut. Er mich aber öffentlich bloßstellt, muss dann auch das Echo vertragen können”, erzöhlt Oliver Sanne im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So hat sich der Ex-Bachelor vorbereitet

Und wie kam es dazu, dass Oliver Sanne überhaupt beim Promiboxen mitmacht? “Mich reizt jede Art von Wettkampf – egal, ob in einer Fernsehshow oder privat. Ich habe mir immer die bestmögliche Herausforderung gesucht, um meinen Körper gut in Form zu bekommen. Und beim Promiboxen muss man auch eine Leistung zeigen und habe mich sehr darauf vorbereitet. Ich habe selten so hart und ehrgeizig wie jetzt trainiert”, erzählt uns der Rosenkavalier.

Seit mehreren Wochen trainiert Oliver Sanne für den Kampf. Denn schließlich will er als Sieger die Show verlassen. “Wir haben einen Boxtrainer zur Seite gestellt bekommen. Ich habe aber meinen eigenen ausgesucht, da ich mit ihm schon vielen Jahre in Kontakt stehe und auch befreundet bin. Das Ganze kam über Patrick Korte, welcher auch Schwergewichtsboxer ist. Seit rund 8 Wochen dreht sich alles nur um den einen Tag”, verriet der Ex”-“Bachelor”. SAT.1 zeigt das Promiboxen am 18. und 25.09. um 20:15 Uhr.