Oliver Sanne: Das sagte er damals zum Dschungelcamp!

Bei RTL startet am 15. Januar die Ersatzshow “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow”. RTL hat nun die Kanidaten enthüllt – dabei ist auch Oliver Sanne. Bereits vor einigen Monaten hat er gegenüber KUKKSI gesagt, dass er Interesse am Dschungelcamp hätte.

Durch “Der Bachelor” wurde Oliver Sanne im Jahr 2015 bekannt. Der Rosenkavalier nahm schon an zahlreichen TV-Formaten teil – unter anderem “Bachelor in Paradise”, “Shopping Queen” oder “Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”. Zuletzt nahm er am SAT.1-Promiboxen teil, wo er seiner Freundin einen Heiratsantrag machte. Nun folgt das nächste große TV-Projekt: Er nimmt an der Dschungelshow teil.

So äußerte sich Oliver Sanne damals zum Dschungelcamp

Im September hat sich Oliver Sanne dazu geäußert, ob er ins Dschungelcamp gehen würde – abgeneigt war er nicht. “Was nach dem Promiboxen kommt, mal sehen – vielleicht ruft der Dschungel ja an. Ich bin generell an Formaten interessiert, die einen Euro bringen”, erklärte Oliver Sanne vor einigen Monaten im exklusiven Interview mit KUKKSI. Und der Dschungel hat tatsächlich angerufen! Doch nur der Sieger der Dschungelshow wird ins echte Dschungelcamp im Jahr 2022 einziehen.

Darum macht der Ex-Bachelor in TV-Shows mit

Er gibt auch ehrlich zu: Er nimmt nicht an TV-Shows teil, um neue Follower zu generien. “Mir persönlich geht es weniger um Follower oder um Likes, denn ich nehme eher gerne das Taschengeld, welches bei größeren TV-Formaten gezahlt wird, gerne mit. Da gibt es auch bestimmte Vorstellungen. Grundsätzlich bin ich für vieles offen, aber mache auch nicht jeden Kram mit”, so der Ex-Bachelor weiter.

Diese Promis sind in der Dschungelshow dabei

Neben Oliver Sanne sind in der Dschungelshow auch Djamila Rowe, Filip Pavlovic, Zoe Saip V.l.M.: Christina Dimitriou, Lars Tönsfeuerborn, Lydia Kelovitz, Mike Heiter V.l.U.: Xenia von Sachsen, Nina Queer, Frank Fussbroich und Bea Fiedler dabei. Moderiert wird die Show von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Und auch Dr. Bob darf nicht fehlen: Der Arzt, welcher den Promis vertrauen, wird extra aus Australien eingeflogen. Schon gelesen? Oliver Sanne & Jil Rock: Erste Worte nach dem Heiratsantrag!