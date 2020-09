Oliver Sanne: Das sagt er zur Spuck-Attacke gegen Andrej Mangold!

Im “Sommerhaus der Stars” ist die Situation zwischen den Kandidaten bereits in der ersten Folge komplett eskaliert. Kubilay Özdemir hat Andrej Mangold mitten ins Gesicht gespuckt. Ex-Bachelor Oliver Sanne hat die Folge ebenfalls gesehen und war über das Verhalten schockiert.

Sowohl Oliver Sanne als auch Andrej Mangold wurden durch die RTL-Show bekannt. Oliver Sanne scheint von seinem Bachelor-Kollegen nicht viel zu halten. “Ich habe die Spuck-Attacke gesehen und fand das eine Dreistigkeit. Ich fand den Einzug von Andrej und seiner Freundin sehr fragwürdig und haben für mich einen sehr arroganten Eindruck gemacht”, sagt Oliver Sanne im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Dennoch findet Oliver Sanne: Die Spuck-Attacke geht absolut nicht und er lobt Andrej Mangold für sein ruhiges Verhalten. “Dennoch hat es keiner verdient, von jemanden angespuckt zu werden. Deshalb Respekt an Andrej, dass er da so ruhig geblieben ist – ich weiß nicht, ob er in dem Moment geschockt war und sich deshalb vielleicht nicht getraut hat. Das wäre eine Situation gewesen, wo ich komplett eskaliert wäre. Irgendwann hört es dann auch auf”, erzählt uns Oliver Sanne.

Oliver Sanne bekam selbst eine Anfrage für das Sommerhaus

Oliver Sanne hatte selbst übrigens eine Anfrage für “Das Sommerhaus der Stars” – diese haben er und seine Partnerin jedoch abgelehnt. “Ich hatte auch schon mal ein Angebot für ‚Das Sommerhaus der Stars‘. Das würde meine jetzige Partnerin aber nicht mitmachen, da sie die Sendung zu asozial findet. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Denn auch, wenn ein vernünftiger Euro gezahlt wird, muss ich nicht jede Show mitnehmen. Ich mache das, weil es Spaß macht und ein gutes Taschengeld bringt. Dschungelcamp ist immer eine spannende Geschichte – von daher wäre das denkbar”, sagt Oliver Sanne.

Kommt nach dem Promiboxen das Dschungelcamp?

Der Ex-Bachelor nimmt nimmt beim SAT.1-Promiboxen teil – er lässt sich überraschen, was danach kommt. “Was nach dem Promiboxen kommt, mal sehen – vielleicht ruft der Dschungel ja an. Ich bin generell an Formaten interessiert, die einen Euro bringen. Mir persönlich geht es weniger um Follower oder um Likes, denn ich nehme eher gerne das Taschengeld, welches bei größeren TV-Formaten gezahlt wird, gerne mit. Da gibt es auch bestimmte Vorstellungen. Grundsätzlich bin ich für vieles offen, aber mache auch nicht jeden Kram mit”, sagt er. Das Promiboxen zeigt SAT.1 an diesem Freitag um 20:15 Uhr.