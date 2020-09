Oliver Sanne: Darum macht der Ex-Bachelor wirklich beim Promiboxen mit!

SAT.1 schickt wieder einige Stars zum Promiboxen. In der Show fliegen zwischen den Promis die Fäuste – auch Oliver Sanne ist dabei. Der ehemalige “Bachelor” hat gegenüber KUKKSI verraten, weshalb er bei dem Wettkampf überhaupt mitmacht und ob er sich schon mal geprügelt hat.

Yasin Cilingir stichelte immer wieder in den sozialen Netzwerken gegen Oliver Sanne – nun treffen die beiden persönlich aufeinander und treten beim SAT.1-Promiboxen gegeneinander an. “Mich reizt jede Art von Wettkampf – egal, ob in einer Fernsehshow oder privat. Ich habe mir immer die bestmögliche Herausforderung gesucht, um meinen Körper gut in Form zu bekommen. Und beim Promiboxen muss man auch eine Leistung zeigen und habe mich sehr darauf vorbereitet. Ich habe selten so hart und ehrgeizig wie jetzt trainiert”, sagt Oliver Sanne im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So hat sich Oliver Sanne vorbereitet

Er hat sich auf den Wettkampf gut vorbereitet. “Wir haben einen Boxtrainer zur Seite gestellt bekommen. Ich habe aber meinen eigenen ausgesucht, da ich mit ihm schon vielen Jahre in Kontakt stehe und auch befreundet bin. Das Ganze kam über Patrick Korte, welcher auch Schwergewichtsboxer ist. Seit rund 8 Wochen dreht sich alles nur um den einen Tag”, so der ehemalige Rosenkavalier.

Boxerfahrung konnte Oliver Sanne bisher noch nicht sammeln. “Ich bin maximal gut vorbereitet. Es ist aber aufregend und natürlich sehr spannend. Wenn es dann aber los geht, freue ich mich darauf und dann wird es auch knallen. Dann möchte ich das, was ich gelernt habe, auch umsetzen. Ich war immer ein Boxfan, hab in dem Sinn aber noch nie wirklich richtig geboxt. Ich habe mal paar Trainings mitgemacht, aber das kann ich an einer Hand abzählen. Beim Boxen muss man natürlich sehen, was passiert. Da darf man nicht zusammenbrechen und heulen, sondern da geht es einfach weiter”, sagt er zu KUKKSI. SAT.1 zeigt das Promiboxen am 18. und 25.09. um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Oliver Sanne: Offene Rechnung mit Yasin Cilingir!