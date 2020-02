Oliver Pocher vs. Michael Wendler: RTL zeigt Battle im TV!

Schon seit mehreren Wochen liefern sich Oliver Pocher und Michael Wendler einen krassen Schlagabtausch im Netz. Nun erreicht der Beef seinen Höhepunkt: Im TV treten die beiden nun gegeneinander an.

Oliver Pocher hat zuletzt ordentlich ausgeteilt – aber jetzt schlägt der Wendler zurück! Am 1. März um 20.15 Uhr erreicht das Bashing-Duell der beiden Alpha-Tiere seinen Höhepunkt: In der RTL-Live-Show „Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!“ treten Oliver Pocher und Michael Wendler erstmals gemeinsam in den Ring. In neun knallharten Spielrunden und einem großen Finale kämpfen der frischgebackene Vierfach-Vater und der frischverliebte USA-Exilbarde um Ruhm und Ehre. Doch ohne Fleiß keinen Preis und der kann sich genau wie die beiden Medien-Profis sehen lassen.

Battle erreicht im TV seinen Höhepunkt

Moderiert wird das testosterongeschwängerte Battle von einer Frau, die weiß, wie man Männer in ihre Schranken verweist. Sport- und Show-Moderatorin Laura Wontorra („Ninja Warrior Germany„) sorgt für ein offenes und faires Duell. Sie erklärt die Spielregeln und sorgt für deren Einhaltung. Hält sich einer der Herren nicht an ihre Anweisungen, zückt die erfahrene Sport-Journalistin ihre stärksten Waffen: eine gelbe oder rote Karte – Letztere wird mit einem Punktabzug bestraft.

Das sind die Spielregeln

Die Spielregeln sind einfach: In jeder Spielrunde können die beiden Punkte erkämpfen. Doch was wären Pocher und Wendler ohne ihre Frauen? In mehreren Spielen dürfen auch Amira Pocher und Laura Müller ihren „Schatzis“ unter die Arme greifen und so das Punktekonto ihrer Partner ordentlich aufstocken. Alle erspielten Punkte werden mit ins Finale genommen, wo auf die beiden „Battle-Stars“ eine Überraschung wartet. Wer hier durchhält ist wahrlich der „coolste Dude“ im TV-Geschäft. RTL zeigt „Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!“ am 01. März 2020 um 20:15 Uhr.