Oliver Pocher: Heftige Attacke gegen Laura Müller!

Nachdem der Streit zwischen Oliver Pocher und Michael im letzten Jahr eigentlich beigelegt schien, entflammt er wieder aufs Neue – und diesmal komplett. Jetzt bekommt aber nicht nur Schlagersänger ordentlich Fett weg, sondern auch seine Freundin Laura Müller.

Mit der TV-Show Oliver Pocher vs. Michael Wendler dachte man, dass der Streit zwischen den beiden seinen Höhepunkt erreicht habe und danach nun alles vorbei ist. Pustekuchen! Nach dem absurden und ekelhaften KZ-Vergleich von Michael Wendler zu den neuen Auflagen des Lockdowns gab es zurecht heftige Kritik gegen den Schlagersänger. Und natürlich hat auch mal wieder Oliver Pocher eine Ansage gegen die beiden.

Nicht nur Michael Wendler flog bei DSDS

Eigentlich sollte Michael Wendler in der diesjährigen DSDS-Jury sitzen und Laura Müller die Backstage-Reporterin der aktuellen Staffel werden. Doch aus beidem wurde nichts. Der Schlagersänger hat es durch seine immer wiederkehrenden Verschwörungstheorien verbaut. Weswegen es bei Laura Müller gescheitert ist, lässt sich nur vermuten. RTL bestätigte, dass die 20-Jährige den Job nicht bekommen hat. Stattdessen macht es jetzt Ex-Kandidat Momo Chahine. Natürlich hat dazu auch Oliver Pocher ein Wörtchen zu sagen und kritisiert Michael Wendlers Freundin scharf.

Oliver Pocher schießt scharf gegen Laura

Via Instagram kommentiert er jeden Fehltritt von Michael Wendler und da gab es in den letzten Wochen schon den einen oder anderen. Aber vor allem hat der Komiker nun etwas getan, was er sonst nie so krass gemacht hat. Der 42-Jährige schießt scharf gegen Laura Müller. Erst ließ er sich in einem Instagram-Beitrag nämlich über sein Lieblingsopfer Michael Wendler aus – danach ging es der 20-Jährigen an den Kragen. ,,Deine Laura hat einen miserablen Job gemacht, weil sie es nicht kann. Sie kann nichts, sie wird auch nie etwas können. Weil sie einfach eine komplette Hohlbirne ist. Talentfrei ohne Ende”, brüllt er ins Mikrofon. Das hat gesessen! Ob da wohl eine Antwort der beiden Wahlamerikaner kommt? Zwar machte sich Oliver Pocher und seine Frau Amira schon im letzten Jahr über die Blondine lustig, doch dabei wurde es nie so persönlich und direkt wie in dieser Ansage. Schon gelesen? Nach KZ-Eklat: So redet sich Michael Wendler raus!