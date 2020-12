Oliver & Amira Pocher: Das Baby ist da!

Das wohl größte Geschenk gab es für Oliver und Amira Pocher nach Weihnachten! Monatelang fieberte das Paar der Geburt ihres zweites Kindes entgegen. Nun hat ihr Söhnchen das Licht der Welt erblickt.

In der RTL-Show “Pocher – Gefährlich ehrlich!” verkündete Amira Pocher, dass sie erneut schwanger ist. Erst kürzlich zeigte sie in der Sendung ihren riesigen Babybauch. Nun war es endlich soweit: Ihr Baby kam kurz nach Weihnachten auf die Welt! “Die Pochers hier: Da gab es noch eine kleine Bescherung nach Weihnachten! Das verrückte Jahr 2020 hat noch einen krönenden Abschluss zu bieten”, schrieb Amira Pocher bei Instagram.

Für Oliver Pocher ist es das fünfte Kind

Die Geburt kündigte sich bereits vor einigen Wochen an. “Ich hatte sehr viele und regelmäßige Wehen. Ich wusste nicht genau, wie ich die einordnen soll und habe dann angefangen zu messen, in welchen Abständen sie kommen”, so Amira Pocher. Und auch Oliver Pocher freut sich riesig über den Nachwuchs und teilte ein ähnliches Statement in dem sozialen Netzwerk. Er fügte noch “Filmtitel: Nummer 5 lebt!” hinzu. Denn für den Entertainer ist es bereits fünfte Kind: Mit Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden hat der Komiker schon Tochter Nayla und die Zwillinge Emmanuel und Elian.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Amira Pocher (@amirapocher)

Zahlreiche Fans und Promis gratulieren

Zahlreiche User freuen sich für das Paar. “Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Schöner kann ein Jahr nicht enden, oder?” oder “Alles alles Liebe euch ♥️ Das schönste Weihmachtsgeschenk was ihr euch machen konntet” schreiben die Fans in den Kommentaren. Doch auch einige prominente Gesichter gratulieren den beiden. “Alles alles <3”, schrieb etwa Daniela Büchner. “Ich freue mich so sehr für und mit euch”, postete Jana Ina Zarrella. “Das versöhnt mich ein wenig mit diesem vermaledeiten Jahr. Wundervoll zu sehen. Alles alles Liebe Euch!”, meint Moderatorin Marlene Lufen. Schon gelesen? Nach Kritik von Oliver Pocher: So heiß kontert Anne Wünsche!