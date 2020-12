Offiziell! Mick Schumacher fährt in der Formel 1

Es wurde schon lange darüber spekuliert – nun ist es auch offiziell! Mick Schumacher wird im Jahr 2021 in der Formel 1 für Haas starten. Das gab der Rennstall im Vorfeld des Großen Preises in Bahrain bekannt.

Tatsächlich wird Mick Schumacher im kommenden Jahr für die Formel 1 fahren. Neben dem Russen Nikita Masepin bekommt der 21-ährige das Cockpit. Acht Jahre nach dem Rücktritt von Rekordweltmeister Michael Schumacher tritt er also in die Fußstapfen seines Vaters.

“Ich habe immer daran geglaubt, dass sich dieser Traum erfüllen wird”, schrieb Mick Schumacher beim Kurznachrichtendienst Twitter. “Nächstes Jahr für Haas an den Start zu gehen, ist ein unglaubliches Gefühl, ich könnte nicht glücklicher sein. Danke an alle, die mich unterstützt haben”, so der 21-Jährige weiter.

