Offiziell! Kim Kardashian und Kanye West trennen sich

Es wurde so lange befürchtet, nun ist es tatsächlich eingetreten: Kim Kardashian und Kanye West sollen sich getrennt haben! Das It-Girl habe bereits die Scheidung sei bereits eingereicht wurden.

Bereits vor einigen Monaten wurde über ein Liebes-Aus über das einstige Traumpaar spekuliert. Das Ehe-Aus von Kim Kardashian und Kanye West ist besiegelt! Laut Insidern soll die vierfache Mutter die Scheidung eingereicht haben, wie das Klatschportal TMZ berichtet. Ein Trennungsdatum ist bisher nicht bekannt.

Kim und Lanye wollen Kids gemeinsam aufziehen

Zuletzt sorgte die “Keeping up with the Kardashians”-Beauty jedoch für Verwirrung, da sie auf der Straße wieder mit dem Ehering zu sehen war. Doch nach sieben Jahren soll nun tatsächlich Schluss sein – die Scheidungspapiere liegen laut US-Medienberichten bereits bei den Behörden vor. Das Paar will die gemeinsamen Kids North (7), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (1) weiterhin aufziehen – zum Wohl der Sprösslinge. Den Ehevertrag wollen weder Kanye noch Kim anfechten – eine Schlammschlacht wird es also nicht geben.

