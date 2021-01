Offiziell bestätigt: Lucas Cordalis zieht ins Dschungelcamp!

Das ist mal eine echte Überraschung! Lucas Cordalis ist der erste Kandidat im Dschungelcamp 2022. Das verkündete der Mann von Daniela Katzenberger live im TV bei “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow”.

Bei “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” stand das erste Halbfinale an. In der Show wurde auch auf die erste Staffel vom Dschungelcamp zurückgeblickt, bei welcher Costa Cordalis I. gewann. 15 Jahre nach seinem Vater wagt nun auch Lucas Cordalis das Experiment und ist der erste Kandidat von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” im Jahr 2022.

Lucas Cordalis macht es offiziell

Schon länger gab es Spekulationen, dass Lucas Cordalis ins Dschungelcamp geht – nun wurde es live im TV bestätigt. “”Jetzt ist der Moment da, 2022 werde ich mit euch ins Dschungelcamp gehen””, sagte Lucas Cordalis in der Dschungelshow. “Ich habe immer gedacht, ein Dschungelkönig pro Haushalt reicht. Auch aus Respekt vor meinem Vater wollte ich das nicht machen”, erzählt er weiter. Er will damit in die Fußstapfen seines verstorbenes Vater treten.

Der nächste Dschungelcamp-Kandidat für 2022 wird an diesem Freitag feststehen. Denn dann wird der Gewinner der Dschungelshow gekürt, welcher dann ebenfalls die Herausforderung in Down Under wagen wird. “Jetzt machen wir was Verrücktes, wir suchen einfach den zweiten Kandidaten”, sagte Daniel Hartwich nach der Verkündung von Lucas Cordalis.