Offiziell bestätigt: Diese Kandidaten kämpfen um die Bachelorette!

Am 12. Juli geht es los: RTL zeigt die neue Staffel von „Die Bachelorette“. Jennifer Saro verteilt diesmal die Rosen und hat die Qual der Wahl. Denn insgesamt 18 Hotties buhlen um die Schönheit. Jetzt wurden die Kandidaten offiziell bestätigt.

18 Single-Boys, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Sie haben jedoch alle das gleiche Ziel: Das Herz von Jennifer Saro erobern! Doch am Ende wird nur einer der Boys die Show mit der letzten Rose verlassen. Die 27-Jährige gibt es aber nur im Doppelpack – und zwar mit ihrem Sohn. Zudem wünscht sie sich noch weitere Kinder.

Bei der Partnerwahl legt Jennifer Saro vor allem auf Ehrlichkeit, Fürsorglichkeit und Intelligenz viel Wert. Ihr größter Lebenstraum ist es, glücklich zu sein, „egal wie banal es klingt, aber das ist wirklich das Wichtigste. Man muss es jeden Tag wieder üben. Wenn du morgens aufstehst und dich auf den Tag freust, dann hast du alles im Leben geschafft“, so die Bachelorette.

Das sind die Kandidaten

Adrian

Alexander

André

Baro

David

Fynn

Gianluca

Jesper

Mike

Kaan

Julian

Jesaia

Oguzhan

Oliver

Pedro

Thomas

Tim

Yannick

Neben Bürokaufmann Adrian ist auch Baro dabei, welcher dem Singledasein ein Ende setzen will. Julian ist aus Düsseldorf ist mit 38 Jahren der älteste Kandidat der diesjährigen Staffel. Und es ist auch ein bekanntes Gesicht dabei: Ex-„Love Island“-Kandidat Fynn Lukas Kunz buhlt um Jennifer Saro. Yannik ist eine echte Sportskanone und will mit seinem Charme bei der Beauty punkten. Kaan beschreibt sich als humorvoll, lustig und schön und auch Oliver begibt sich auf die Liebesreise nach Thailand. Wer das Herz von Jennifer Saro erobern wird? Die neue Staffel von „Die Bachelorette“zeigen RTL und RTL+ ab dem 12. Juli 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Jennifer Saro: So viele Beziehungen hatte die Bachelorette schon!