Offiziell bestätigt: Diese 12 Stars ziehen ins Dschungelcamp!

Es geht wieder los! Bei RTL startet das Reality-TV-Highlight des Jahres. Im Januar strahlt der Sender nämlich eine neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Die Kandidaten wurden jetzt offiziell bestätigt.

Endlich wieder Dschungel, endlich wieder Australien! Nach 2020 in Down Under schickt RTL jetzt endlich wieder zwölf Stars ins australische Dschungelcamp. Der Kampf um die Dschungelkrone startet am Freitag, 13. Januar 2023, um 21:30 Uhr bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Moderiert wird #IBES 17-mal live von Sonja Zietlow und Dschungel-Neuling Jan Köppen. Alle Folgen sind nach der TV-Ausstrahlung auch immer auf RTL+ abrufbar. Wilde Tiere, nervenaufreibende Dschungelprüfungen und im Zweifel nur Reis und Bohnen auf dem Tisch – der Dschungel geht in die 16. Runde! Und das sind die zwölf Stars, die 2023 die grüne Hölle bezwingen wollen.

Das sind die Kandidaten

DIE FRAUEN

Cecilia Asoro (26), Reality-Star

Jolina Mennen (30), Influencerin

Tessa Bergmeier (33), Model

Verena Kerth (41), Radiomoderatorin

Jana URKRAFT Pallaske (43), Schauspielerin

Claudia Effenberg (57), Designerin

DIE MÄNNER

Gigi Birofio (23), Reality-Star

Cosimo Citiolo (40), „Checker vom Neckar“

Papis Loveday (45), Internationales Model

Lucas Cordalis (55), Sänger

Markus Mörl (63), NDW-Legende

Martin Semmelrogge (67), Schauspieler

Wer wird der Nachfolger von Filip Pavlović?

Wer ist im Dschungelcamp immer noch so souverän, wie sonst nur auf dem roten Teppich oder im heimischen Loft vor der nächsten Instagram-Story? Wie gehen die Stars zwischen Kakerlaken, Schlangen und Spinnen mit Stress um? Denn nicht nur das Dschungelgetier macht ihnen zu schaffen, sondern auch die Ängste, Eigenarten und Gemütslagen ihrer Dschungelthron-Mitbewerber:innen. Und wer wird im Finale, Sonntag, 29. Januar 2023, 22:15 Uhr, Königin oder König des Dschungels und beerbt Throninhaber Filip Pavlović? Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am 14. Januar 2022 um 21:30 Uhr bei RTL.