Offiziell bestätigt: Der zweite Dschungelcamp-Kandidat steht fest!

Bei RTL geht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im Jahr 2024 in eine neue Runde. Als erster Kandidat steht Heinz Hoenig fest. Nun wurde der zweite Teilnehmer offiziell bestätigt – es handelt sich dabei um eine echte Ikone.

Cora Schumacher gehört zum Cast der kommenden Staffel vom Dschungelcamp. „Ich werde immer alles versuchen und bin sehr aufgeregt“, erklärt die Rennfahrerin im Interview mit RTL. Vor allem ihre Liebe zu Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher hat Cora Schumacher berühmt gemacht. Von 2001 bis 2015 war sie mit dem Bruder von Michael Schumacher verheiratet.

Ihr Sohn will keinen Kontakt mehr

Sie war selbst als Rennfahrerin erfolgreich und probierte sich als (Erotik)-Model. Im Jahr 2015 zog sich Cora Schumacher für den Playboy aus und ist auch bei OnlyFans unterwegs. Zuletzt geriet sie vor allem wegen ihres Familienlebens in die Schlagzeilen. Denn seit der Trennung von Ralf will ihr Sohn David keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter. Eine Situation, mit welcher sie nur schwer klarkommt.

So will sich Cora Schumacher im Dschungelcamp zeigen

Cora Schumacher hat auch verraten, welche Seite sie im Dschungelcamp von sich zeigen will. „Ich bin auf der Reise zu mir selbst …Ich freue mich einfach total darauf, mich selber neu kennenzulernen. Dass der Zuschauer mich vielleicht so kennenlernt und mich auf dem Weg zu mir selbst begleitet“, so die 46-Jährige. Das größte Problem für sie sei, dass sie ihre Hündin sehr vermissen wird und ob die Rennfahrerin mit zu viel Bohnen zurechtkommen werde. Denn der Verzicht auf Zucker könnte für die Blondine ein Problem werden. Für Cora Schumacher ist auch wichtig, dass die Gruppe zusammenhält – Konflikten wird sie wohl aus dem Weg gehen. „Ich bin harmoniebedürftig“, verrät sie. Aber Cora Schumacher stellt auch klar: „Wenn man mich provoziert, dann kann ich auch Kante zeigen.“ Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL wahrscheinlich wieder ab Januar 2024.