Offiziell bestätigt: Die neue Supertalent-Jury steht fest!

Im Herbst geht es wieder los: RTL zeigt die neue Staffel von „Das Supertalent“. Bekannt war bisher, dass Sarah Lombardi nicht mehr in der Jury der beliebten Castingshow sitzen wird. Nun hat RTL endlich die neue Jury enthüllt – und das ist eine riesige Überraschung.

Bei RTL geht die „Supertalent“-Suche in die neue Staffel. Die neuen Folgen werden auf dem Sender ab Herbst ausgestrahlt. Im vergangenen Jahr saß Sarah Lombardi neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Jury – doch damit ist nun schon wieder Schluss. Die Sängerin wird in der RTL-Show nämlich nicht mehr dabei sein.

Evelyn Burdecki und Chris Tall in der Jury

RTL hat jetzt enthüllt, wer am Jurypult sitzen wird. In der neuen Staffel sind nicht nur drei, sondern gleich vier Juroren am Start. Neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell werden Ex-Dschungelkönigin Evelyn Burdecki und Comedian Chris Tall die Performances der Kandidaten bewerten. „Ich bin sehr glücklich über meine neue Aufgabe. Das ist ein wahrer Traumjob – wer kann sich schon den ganzen Tag von faszinierenden und lustigsten Talenten unterhalten lassen und wird dafür noch bezahlt? Das ist ja total verrückt!“, sagt Evelyn Burdecki in einem Interview mit RTL.

Moderatoren-Duo führt durch die Show

Und auch sonst gibt es in der neuen Staffel einige Neuerungen. Denn Daniel Hartwich wird die Show nicht mehr allein moderieren: Durch die Sendung wird er gemeinsam mit Victoria Swarovski führen. Sie freut sich riesig auf die neue Herausforderung: „Ich freue mich sehr zum Supertalent zurückzukehren. Es schließt sich ein Kreis. Meine TV-Reise führte mich von meiner ersten Fernsehshow ‚Lets Dance‘ zum ‚Supertalent‘ und jetzt komme ich als Moderatorin von ‚Let’s Dance‘ zurück zum ‚Supertalent‘.“