Offiziell bestätigt: Daniel Hartwich verlässt das Dschungelcamp!

Diese News schlägt wie eine Bombe ein! 9 Jahre präsentierte Daniel Hartwich gemeinsam mit Sonja Zietlow das Dschungelcamp bei RTL. Doch die Staffel in Südafrika war seine letzte: Der Moderator hört bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf. Der Sender hat das jetzt auch offiziell bestätigt.

Am Samstag flimmerte die letzte Ausgabe der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ über die Bildschirme bei RTL. Schon während der Staffel gab es immer wieder Anspielungen, dass Daniel Hartwich aufhören könnte. Und genauso kommt es nun auch: Der Moderator wird im nächsten Jahr nicht mehr für das Dschungelcamp zur Verfügung stehen. RTL hat das Gerücht jetzt offiziell bestätigt.

Daniel Hartwich will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen

In dem Statement, welches in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde, kommt auch Daniel Hartwich zu Wort. „Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann. Ich möchte mich von Herzen bei all den großartigen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diese Show alljährlich zu dem außergewöhnlichen Spektakel machen, die sie ist“, so Daniel Hartwich. Grund für sein Rückzug sind also persönliche Gründe – er will künftig einfach mehr für seine Familie da sein.

Ihm habe die Arbeit am Set riesigen Spaß gemacht. „Es war mir eine Freude und Ehre mit solch talentierten Fernsehmachern zu arbeiten. Dieser Dank geht auch ausdrücklich an die australische und die südafrikanische Crew. Ich freue mich darauf, die Show kommendes Jahr als Zuschauer zu Hause zu genießen!", so Daniel Hartwich. Auswirkungen auf die anderen Shows hat das nicht: Daniel Hartwich wird auch weiterhin für Formate wie „Let's Dance" vor der Kamera stehen. Doch das Dschungelcamp wird er im kommenden Jahr nur als Zuschauer verfolgen. Die kommende Staffel soll laut RTL übrigens auch wieder in Australien stattfinden. Die diesjährigen Folgen vom Dschungelcamp sind bei RTL+ abrufbar.