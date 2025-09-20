Nur 9 Tage vor ihrem Geburtstag: TikTok-Star Tayta Games (†21) stirbt an Krebs

Bei TikTok hatte La’tayvia Deshay Ransom knapp 700.000 Fans. Die Influencerin litt seit Anfang 20 an Darmkrebs. Nun ist sie wenige Tage vor ihrem Geburtstag verstorben.

La’tayvia Deshay Ransom war auch unter dem Namen Tayta Games bekannt. Neben TikTok war die Influencerin auch bei YouTube vertreten und begeisterte dort mit ihren Videos eine riesige Community. Vor allem mit Gaming-Clips erlangte die Influencerin große Bekanntheit.

Vor rund einem Jahr offenbarte La’tayvia Deshay Ransom, dass bei ihr Darmkrebs diagnostiziert wurde. In mehreren Videos sprach sie über die Behandlungen – unter anderem musste sich die US-Amerikanerin einer Chemotherapie unterziehen. Im März berichtete sie von heftigen Nebenwirkungen – unter anderem hatte die 21-Jährige eine „periphere Neuropathie“. Es handelt sich dabei um eine Störung des Nervensystems.

„Ich kann einfach nicht glauben, dass ich mein Kind verloren habe“

Im Alter von nur 21 Jahren hat La’tayvia Deshay Ransom den Kampf gegen den Krebs verloren. Ihr Vater postete ein emotionales Statement bei Facebook. „Meine älteste Tochter ist heute Morgen gestorben … La’tayvia Deshay Ransom wäre in neun Tagen 22 Jahre alt geworden“, heißt es darin. Und weiter: „Ich war die letzte Woche zwei Tage im Krankenhaus und habe auf das Beste gehofft. Das Gespräch mit ihr hat mich so optimistisch gemacht. Verdammt, ich kann einfach nicht glauben, dass ich mein Kind verloren habe.“

Auch ihre Brüder veröffentlichten ein Video. „Alles, was dieses Mädchen tun wollte, war, die Welt zu erkunden. […] Sie ist immer noch hier. Vielleicht nicht körperlich, aber sie ist immer noch hier“, so die Geschwister. Sie wurde als „stärkste Person“ beschrieben.

Zahlreiche Fans sind fassungslos. „Ich kann die Nachrichten nicht glauben… Ich werde es vermissen, all deine Videos anzusehen. Du warst so ein netter, lustiger und wunderbarer Mensch. Gott hat dich jetzt, und ich bete deine Familie in meinen Gebeten“, schreibt ein Fan. „Ich bin wirklich so traurig darüber. Ich kam immer wieder zurück, um nach Updates zu sehen oder ob sie hochgeladen hat. Sie hat mir so viel Glück und Lachen gebracht. Das tut weh. Wir werden dich vermissen, Tayta“, heißt es in einem weiteren Kommentar.