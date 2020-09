Notarzt-Einsatz bei Tim: Annemarie Eilfeld hätte Sommerhaus fast abgebrochen!

Es waren damatische Szenen im “Sommerhaus der Stars”: Beim Spiel “Tierisch blind” wurde Tim Sandt von Michael mit einer Keule getroffen. Danach kam der Notarzt und der Marketingexperte musste im Krankenhaus behandelt werden. Für Annemarie Eilfeld brach in dem Moment eine Welt zusammen.

Bei dem Spiel “Tierisch blind” waren die männlichen Kandidaten in einem Tierkostüm unterwegs und haben nichts gesehen. Blind mussten sie durch einen Hindernisparcours, um eine Piñata zu zerschlagen. Doch Michael traf versehentlich Tim Sandt! Der Freund von Annemarie Eilfeld brach daraufhin zusammen. Für die Sängerin war das ein absolute Schock-Moment und hätte kurz danach das “Sommerhaus der Stars” fast abgebrochen.

Annemarie Eilfeld hätte das Sommerhaus fast abgebrochen

“Für mich war das einer der schlimmsten Augenblicke in meinem Leben. Ich habe Angst gehabt, war traurig und wütend. Ich war in dem Moment völlig aus dem Häuschen und muss ganz ehrlich sagen, dass ich in dem Moment lieber nach Hause gefahren wäre. Ich war kurz davor zu sagen, dass für mich an dem Punkt das Experiment vorbei ist”, sagt Annemarie Eilfeld im exklusiven Interview mit KUKKSI beim SAT.1-Promiboxen.

Tim Sandt hat sie nicht mehr erkannt

Der Schlag hat ihn heftig getroffen – doch ans Aufgeben dachte Tim Sandt nicht. “Tim ist aber ein Kämpfer. Ihn kriegt man nicht so schnell K.O.”, so Annemarie Eilfeld. Und weiter: “Er lag dort und hat nichts mehr gesehen. Ich bin zu ihm hin und wollte wissen, wie es ihm geht. Aber er hat mich nicht erkannt. Er hat mich angeschaut und gefragt ‘Wo bin ich und wer bist du?’. Danach war er komplett weg und ohnmächtig. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Wegen den dümmsten Unfällen können langfristige Sachen passieren, welche das Leben einschränken. Das wäre für mich das Schlimmste gewesen und ich will, dass es meinem Partner gut geht”, so Annemarie Eilfeld. Tim Sandt leidet laut RTL.de noch immer an den Folgen – bei dem Schlag erlitt er eine Gehirnerschütterung sowie mehrere Prellungen. RTL und TVNOW zeigen “Das Sommerhaus der Stars” immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr. Mehr News zum “Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.