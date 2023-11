Not-OP bei Sommerhaus-Star Gigi Birofio!

Beim „Fame Fighting“ flogen die Fäuste! Luigi „Gigi“ Birofio krachte mit blutiger Nase im Ring auf den Boden. Doch nun ging es ihm schlechter als bisher gedacht! Denn während RTL das Wiedersehen zum „Sommerhaus der Stars“ drehte, musste er sich einer Not-OP unterziehen.

Gegen seinen Kontrahenten Can Kaplan hatte Gigi Birofio beim „Fame Fighting“ das Nachsehen. Nach dem Fight schlug Gigi plötzlich versöhnliche Töne an. „Was war das für ein geiler Kampf?“, schwärmt Gigi laut der Bild-Zeitung. „Props an Can! Auf jeden Fall bester Kämpfer des Abends. Super gekämpft! Also echt gut. Und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn als Gegner hatte“, lobt er seinen Kontrahenten.

Gigi Birofio unterzog sich einer Not-OP

Was Gigi Birofio zunächst nicht verriet, wie schlecht es ihm wirklich geht! Der Reality-Star zeigte sich jetzt bei Instagram mit einem dicken Pflaster. „(Der) Doktor hat geguckt und nach dem Gucken hat er gesagt: ,Gigi, wir müssen eine Not-OP machen.’“, verriet der „Sommerhaus“-Star. Laut der Bild-Zeitung habe Gigi bereits eine Woche VOR dem Kampf einen Nasenbruch erlitten. Dennoch wollte er gegen Can Kaplan kämpfen. „Mit der Nasenfraktur, die ich eh schon hatte, dann noch mit dem Kampf dazu … Deswegen musste ich jetzt die OP machen“, so Gigi Birofio.

Mittlerweile beweist er wieder einen Sinn für Humor und schwärmt von seiner ersten Narkose. „Es war wie so ein langer Traum. (…) Ich war irgendwo in den Wolken, im Himmel, in meinem Traum. Ich war wie eine Prinzessin“, so Gigi Birofio. Am Dienstag drehten die anderen „Sommerhaus“-Kandidaten die Wiedersehens-Show – Gigi war in der Zeit im Krankenhaus. Seine Freundin Dana zeigte sich unterdessen bei Instagram mit anderen Sommerhaus-Kandidaten. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL immer dienstags und mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Kandidaten-Aufstand nach Prügel-Eklat!