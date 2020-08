Werde ich krank, wenn ich mit nassen Haaren raus gehe?

Der Mythos, dass man sich erkältet und einen Schnupfen bekommt, wenn man mit nassen Haaren die Wohnung verlässt, hält sich richtig hartnäckig in unseren Köpfen. Doch was steckt wirklich dahinter? Stimmt das denn wirklich oder ist das nur ein komischer Spruch?

,,Wenn du mit nassen Haaren raus gehst, wirst du krank.“ Sicherlich haben das auch schon mal deine Eltern auch schon mal zu dir gesagt. Aber stimmt das wirklich oder ist das nur so ein Spruch?

Was steckt hinter dem Mythos?

Wenn du mit nassen Haaren rausgehst, kann es krank machen. Und zwar, wenn dein Immunsystem geschwächt ist und du etwas angeschlagen bist. Also wenn du dich gerade noch von einer Grippe erholen musst oder schon das Gefühl hast, krank zu werden, dann raten wir dir dringend davon ab, mit einer nassen Mähne auf die Straße zu gehen. Wenn du aber top fit bist und deine Haare gerade noch nass sind, weil du aus dem Schwimmbad kommst, dann kannst du ohne Sorge einfach mit der Bahn fahren. Das ist kein Problem. Der Mythos, dass man also mit nassen Haaren direkt krank wird, ist zum Teil schon richtig. Wenn es deine Eltern zu dir sagen, ist das auf jeden Fall nicht falsch. Vielleicht gehen sie einfach auch nur auf Nummer sicher, damit du nicht krank wirst.

So umgehst du die unangenehme Situation

Falls das Dilemma bei dir immer mal passiert, dass du mit nassen Haaren aus dem Haus musst, dann solltest du vielleicht abends vor dem Bettgehen duschen oder baden gehen. Das ist auch für die Haare besser. Sie können dann in Ruhe trocknen, wenn du noch etwas auf der Couch chillst. Wenn du aber morgens duschst und mit nassen Haaren direkt raus gehst, riskiert du, krank zu werden, falls es dir an einem Tag mal nicht so gut geht. Natürlich könntest du sie auch föhnen, aber auf Dauer macht das deine Haare trocken und brüchig. Schon gelesen? Das passiert, wenn du mit nassen Haaren ins Bett gehst!