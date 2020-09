Das passiert, wenn du eine Einwegmaske sehr oft trägst!

Durch das Coronavirus ist das öffentliche Leben eingeschränkt. Gerade in Bus und Bahn muss man immer wieder die Masken aufsetzen. Aber auch in Einkaufsläden ist man dazu angehalten, einen Mundschutz zu tragen. Doch wie oft kann man eigentlich einen Einweg-Mundschutz verwenden und ab wann schützt er uns nicht mehr?

Die Einwegmaske ist am weitesten verbreitet. Das liegt zum einen daran, dass sie leicht und dünn ist. Somit ist dieser einfache Mund-Nasen-Schutz für viele einfach angenehmer zu tragen. Aber es hat auch einen anderen Grund. Er ist günstig. Wenn man ihn mit einer Stoffmaske von einer Apotheke vergleicht, dann kostet er nur einen Bruchteil. Aber wie oft kann man eigentlich eine Einwegmaske verwenden und wie lange schützt sie uns?

So oft sollte man eine Einwegmaske verwenden

Im April gab es die Mitteilung, dass man eine Einwegmaske mehrere Male tragen können. Doch wie oft ist das? Das lässt sich allgemein schwer sagen. Es kommt immer darauf an, wo man sie trägt. Wenn man beispielsweise an der Kasse eines Supermarktes sitzt, sollte man sie täglich wechseln. Immerhin kommt man mit vielen Menschen in Kontakt. Wenn man sie allerdings nur einmal wöchentlich für den Einkauf braucht, dann kann man sie öfter tragen. Um so eine Maske virenfrei zu halten, kann man sie im Backofen „reinigen“.

So reinigst du den Mundschutz effektiv

Um die Maske virenfrei zu halten und sie immer wieder verwenden zu können, soll man sie am besten in den Backofen stecken. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte rät, die Masken circa 90 Minuten bei 90 Grad in den Backofen zu stecken. Für konkrete Empfehlungen werden aber noch Tests durchgeführt. Alternativ kannst du die Maske auch aufhängen und der Sonne aussetzen. UV-Strahlen sollen nämlich ebenso die Erreger angreifen können. Wie viele Viren genau bei diesen Methoden abgetötet werden, ist bisher aber noch unklar. Doch eine Sache ist bisher sicher. Kälte und hoche Minustemperaturen können nichts ausrichten und sind wirkungslos. Schon gelesen? Das sind die Unterschiede zwischen Grippe und Coronavirus