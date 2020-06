US-Bachelor: Matt James ist der erste schwarze Rosenkavalier!

Was für eine tolle News aus den USA: Die Macher der Dating-Show „Der Bachelor“ haben für die 25. Staffel eine ganz besondere Überraschung! Matt James wird nämlich der erste schwarze Rosenkavalier!

Eigentlich sollte er als Kandidat bei der US-amerikanischen Show „Bachelorette“ als Kandidat auftreten. Doch nun gibt es neue Pläne um den 28-Jährigen, denn er wird der neue „Bachelor“. Und das ist eine echte Sensation, denn erstmals wird ein schwarzer Mann die Rosen in der beliebten Kuppelshow vergeben.

Matt James: Von Neben- zur Hauptfigur

Grund dafür war das Coronavirus. Seit März wurden sämtliche Produktionsarbeiten eingestellt. Doch für Matt James vermutlich der größte Segen, den ihn hätte treffen können. Nun kämpft er nämlich nicht mit harter Konkurrenz, um das Herz einer Frau. Jetzt kämpfen gleich mehrere Frauen um seins, denn er wird der Bachelor 2021. Bei der TV-Show „Good Morning America“ wurde der Immobilienmakler vorgestellt. Der US-Sender ABC gab eine Stellung dazu ab: ,,Wir wissen, dass wir eine Verantwortung haben, dass die Liebesgeschichten auf dem Bildschirm, die Welt repräsentieren, in der wir leben.“

Erst nach 18 Jahren ein dunkelhäutiger Bachelor

In dem Statement des Senders hieß es weiter: ,,Dies ist erst der Anfang, und wir werden weiterhin Maßnahmen in Bezug auf Diversity-Themen in diesem Franchise ergreifen. Wir fühlen uns so privilegiert, Matt als unseren ersten schwarzen Bachelor zu haben, und wir können es kaum erwarten, diese Reise mit ihm anzutreten. Auf die Frage, ob es nicht zu spät für dieses Zeichen der Gleichberechtigung sei, verriet Matt: „Ich glaube, es gibt nie den falschen Moment, um das Richtige zu tun.“