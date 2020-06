Nach seinem Ausstieg bei „Die Wollnys“ hat sich Jeremy-Pascal Wollny fast komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch nun kommt der 23-Jährige zurück und feiert mit seinen Fans ein Comeback. Doch was hat er geplant?

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ sind aus dem Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Dabei sind aber nicht mal alle Kinder von Silvia und Dieter Wollny zu sehen. Nur sieben der acht Töchter stehen dort regelmäßig im Rampenlicht. Auch Sohn Jeremy-Pascal hat sich davon abgewendet. Während die anderen regelmäßig vor der Kamera stehen, arbeitet er an seiner ganz eigenen Karriere.

Jeremy Pascal wendet sich von Familie ab

Wie sein Vater hat auch er sich fast komplett zurückgezogen und damit dem Großteil seiner Familie den Rücken zugekehrt. Dabei hat er aber nicht nur rumgesessen, sondern an seiner eigenen Karriere gearbeitet. Er startete nämlich als Rapper durch. Der Disstrack gegen Silvia Wollny kam dabei aber nicht wirklich gut an. Das war vor ungefähr sieben Jahren. Doch jetzt will er mit einem Neustart alles besser machen.

Bald wieder regelmäßig vor der Kamera

Via Instagram ließ er seine Community abstimmen, ob sie ihn lieber auf der beliebten Streamingplattform Twitch oder Youtube sehen wollen. Die Fans entschieden sich für Ersteres. So sah man den Wollny-Sprössling regelmäßig Games durch zocken und mit seinen Fans reden. Doch jetzt will er aktiver werden und sorgt für eine Überraschung. Als ihn ein Fan fragt, ob er Genaueres zu seiner Familie erzählen könne, kündigte er Neuigkeiten an. „Demnächst starte ich meinen YouTube-Kanal, ich werde euch in den nächsten Tagen von meinen Plänen berichten.“ Natürlich kam das bei seiner Community toll an. Er wurde übrigens auch gefragt, ob er wieder zu den Wollnys zurückkehren würde. „Niemals“ antwortete er darauf – ein TV-Comeback wird es also erstmal nicht geben…