Das ging wohl mächtig nach hinten los. Eigentlich wollte TikTok-Star Sissy Sheridan nur ein neues Ohrpiercing. Doch dabei wurde ihr aus Versehen die Schutzmaske mit an getackert. Via Social Media meldete sich die 16-Jährige danach sofort bei ihrer Community und zeigt das Unglück ihren Fans. Jetzt geht das Video auf TikTok viral.

Die US-Amerikanerin Sissy Sheridan ist für ihre Clips auf TikTok super bekannt. Fast 3 Millionen Leute folgen ihr. Dabei ist sie erst einmal 16 Jahre alt. Doch jetzt sorgt sie mit einer verrückten Schlagzeile für Aufsehen. Beim Ohrlochstechen ist nämlich ein schmerzhaftes Missgeschick passiert. Ihr wurde die Schutzmaske samt Piercing ans Ohr angetackert.

Das ist Sissy Sheridan

Ihren Durchbruch schaffte sie durch die Nickelodeon-Serie „Chicken Girls“. Seitdem postet sie regelmäßig Beiträge auf Social Media Plattformen. Allein auf Instagram hat sie 421.000 Follower. Doch auf TikTok ist sie ein richtig großer Star geworden. Fast 3 Millionen Follower hat sie schon – und das mit 16 Jahren. Schon nach wenigen Tagen erreicht jeder ihrer Clips mehr als 1 Million Aufrufe. Doch jetzt ging ein Video besonders viral. Als sie zwei neue Piercings bekam, wurde ihr die Schutzmaske angetackert. Mehr als 7 Millionen Mal wurde das Video bereits aufgerufen. Mehr als 33.000 User teilten es in kürzester Zeit.

Maske wurde ihr aus Versehen ans Ohr getackert

Schon im Studio sieht man ihr an, dass ihr nicht ganz wohl bei der Sache war. Wegen den aktuellen Coronamaßnahmen musste sie eine Schutzmaske tragen – die ihr zum Verhängnis wurde. Als sie das erste Ohrloch gestochen bekommt, merkt man ihr an, dass irgendetwas nicht stimmt. Als sie dann im Auto sitzt, nimmt sie für ihre Community ein neuen Clip auf. Bitterlich weint sie mit der angetackerten Maske am Ohr. „Ich habe gerade meinen dritten Ohrring bekommen und die Frau hat meine Maske mit ran gepierct. Ich hasse sie. Schaut euch das an. Sie hängt an meinem Ohr fest“, sagte sie in dem kurzen Video unter Tränen. Mittlerweile geht es Sissy aber wieder gut und macht fleißig neue Clips, in denen sie wieder strahlen kann.