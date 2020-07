Jasi_xx3: TikTok-Star leidet unter Schwangerschaft!

Endlich gibt es ein Schwangerschaftsupdate von TikTok-Star Jasi_xx3. Die Influencerin ist nämlich nur noch wenige Wochen von der Entbindung ihrer kleinen Tochter entfernt. Doch die 17-Jährige hat auch Sorgen – eine Sache macht ihr besonders zu schaffen.

Als die 17-Jährige Jasmin ihrer Followerschaft verkündete, dass sie schwanger sei, waren natürlich alle Fans davon total überrascht und freuten sich für sie. Doch später dann der Schock: Die Beziehung mit ihrem Freund und Erzeuger des Babys zerbricht – und das mitten in der Schwangerschaft. Nun meldet sie sich erneut zurück und gibt ein Update über ihre aktuelle Situation. Eine Sache macht ihr besonders zu schaffen. Sie hat nur einen einzigen Wunsch.

Jasi_xx3 meldet sich bei Fans zurück

Ihre Community bedeutet ihr viel. Deshalb geht sie auch gern auf Fragen ihrer Fans ein. Die wollten natürlich wissen, wie ihr es aktuell geht und wie die Schwangerschaft verläuft. Ein Fan wollte wissen, ob sie sich auf das Ende der Schwangerschaft freue: „Ja, irgendwie schon. Vor allem, weil es jetzt die letzte Zeit echt anstrengend geworden ist. Außerdem habe ich die Kleine dann ja bei mir“, meint Jasmin. Vor allem eine Sache mache ihr besonders zu schaffen: Die Wärme. Durch die sommerlichen Temperaturen erschweren einfach die Schwangerschaft. „Das ist wirklich ein Nachteil, im Sommer schwanger zu sein“, verrät die 17-Jährige.

Bald ist die Geburt ihrer Tochter

Das langersehnte Ende ihrer Schwangerschaft steht aber zum Glück kurz bevor. am 24. August soll die Kleine zur Welt kommen. Natürlich denkt sie dabei auch an ihre Fans und treue Community. „Ich melde mich wahrscheinlich schon, wenn es losgeht", kündigte sie an. Mal sehen, wann es das nächste Update geben wird. Wir sind auf jeden Fall super gespannt, wann wir wieder von ihr hören werden.