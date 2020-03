Temptation Island 2020: Die Situation eskaliert komplett!

Eigentlich geht es „Temptation Island“ darum, seinem Partner die Liebe und Treue zu beweisen. Doch die aktuelle Staffel hat es in sich – es eskaliert schon in der zweiten Folge!

Krass, was da abgeht! Vier Pärchen stellen sich dem „Experiment“ auf Bali: Sie trennen sich für 14 Tage von ihrem Partner. Dabei gibt es aber auch noch andere „Urlaubsgäste“, die den Kandidaten ordentlich einheizen und versuchen, zu verführen. Schon in der zweiten Folge eskaliert es völlig. Knutschereien und Fummeleien sind jetzt schon an der Tagesordnung! Von wegen Treue – das scheint wohl voll nach hinten loszugehen!

Ist Calvin zu weit gegangen?

Die Girls von „Temptation Island“ saßen am Lagerfeuer und bekamen die Szenen ihrer Kerle zu sehen. Dabei war eine Beauty besonders geschockt: Für Freundin Pia hat es Calvin eindeutig VIEL zu weit getrieben. Vor allem der Spruch „Im Moment würde ich keine Kondome brauchen. Aber wer weiß, was in 2, 3 Tagen ist …“ von ihrem Lover machte sie besonders sprachlos. Als Pia die Szenen ihres Calvin sieht, wie er im Pool mit Roxy feuchtfröhlich turtelt, kann sie ihren Augen kaum trauen. „Das sind richtige Nutten“, viel ihr dazu nur ein.

,,Die Frauen gehen gar nicht“

Auch Tills Freundin Hanna war extrem geschockt von den Szenen. „Die Frauen gehen gar nicht“ viel ihr dazu nur ein. Dass ihr Lover so mit den anderen Mädels im Pool flirtet, hätte sie wohl niemals gedacht. Dabei hat sie noch nicht einmal die Szenen ihres Freundes mit Kim im Bett gesehen. Was da wohl passiert ist? Das seht ihr in der dritten Folge von „Temptation Island“, welche am Dienstag um 23 Uhr bei RTL läuft und schon jetzt bei TVNOW verfügbar ist.