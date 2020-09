Sylvana Wollny: Tritt sie schon bald vor den Traualtar?

Sylvana Wollny ist schon seit stolzen neun Jahren mit ihrem Florian zusammen. Die beiden haben sogar schon zwei gemeinsame Kinder. Doch für die perfekte Familie fehlt noch eine Sache: Der Ring am Finger. In einer Fragerunde via Instagram wollten es dann die Fans von Florian Köster genauer wissen – und erhielten eine überraschend offene Antwort. Ob er bald mit seiner Sylvana vor dem Traualtar steht?

Schon letztes Jahr gab es eine Hochzeit im Hause Wollny. Die 25-Jährige Sarafina heiratete nämlich ihren zwei Jahre älteren Peter. Nun sind die Wollny-Fans ganz gespannt, wann auch endlich die 28-Jährige Sylvana ihren Florian heiratet. Immerhin sind sie bald schon 10 Jahre lang ein Pärchen. In einer Instagram-Fragerunde von Florian nutzten Fans die Chance, um genauer nachzufragen.

Ist Florian Köster für Hochzeit bereit?

Wie neugierig Fans sein können, hat man Florian Kösters Fragerunde gemerkt. Die Fans wollten nämlich wissen, wann er endlich seine Sylvana heiratet. Der 37-Jährige sprach dabei überraschend offen über das Thema ,,Hochzeit“. Auf die Frage, ob er seine Sylvana jemals heiraten möchte, antwortete er mit einem klaren „Ja“. Den beiden steht also scheinbar nichts mehr im Wege, ihr Familienglück endgültig mit einer Hochzeit zu perfektionieren. Denn der Nachwuchs der beiden ist schon da. Zwei gemeinsame Kinder haben sie bereits. Doch wann werden die beiden vor dem Traualtar stehen?

Details bleiben bisher geheim

Wann es genau so weit sein wird, verriet Florian Köster nicht. Eigentlich dürfte da aber nichts schief laufen. Immerhin kann er seinen Schwager Peter fragen. Er ließ sich erst letztes Jahr im Juli mit seiner Sarafina trauen. Da kann er bestimmt auch noch ein paar nützliche Tipps abholen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wann es so weit ist und ob er vielleicht doch noch ein paar Details über seine Traumhochzeit seiner Community via Instagram verrät. Bis dahin dürfen wir sicherlich gespannt sein, was das süße Pärchen plant. Schon gelesen? Estefania Wollny protestiert gegen Maskenpflicht