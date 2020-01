Bei Familie Wollny ist immer etwas los. Drama ist da vorprogrammiert. In der neuen Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ wird Familienküken Celina-Sophie eingeschult. Für Mutti Sylvana wird das eine echte Herausforderung.

Einen ruhigen Tag bei der Wollny-Großfamilie gibt es nicht. Auch in der aktuellen Folge der Wollnys wird es wieder dramatisch. Bei der Einschulung von Celina-Sophie gehen Sylvana die Emotionen durch. Doch was genau die junge Mutti so sehr?

Für Sylvana geht alles viel zu schnell

Jeder kann sich noch an diesen Tag erinnern: Die Einschulung. Das erste Mal die neue Klasse sehen und die Lehrer kennenlernen. Das war schon aufregend. Die 6-Jährige Celina-Sophie kann es gar nicht abwarten und ist ganz neugierig auf den Unterricht und die neuen Mitschüler. Doch für Mama Sylvana ist das alles gar nicht so leicht. Am liebsten würde sie ihre Tochter gar nicht ziehen lassen. „Ich erinnere mich gar nicht mehr an ein Leben ohne Celina. Nächste Woche kommt sie schon in die Schule, dann zieht sie aus, heiratet und dann werden wir schon Oma und Opa. Das geht zu schnell“, so die 27-Jährige.

Sylvana Wollny hat kein gutes Gefühl

Dann war es so weit. Die Einschulung steht bevor und Celina-Sophie trifft zum ersten Mal ihre Klasse und besucht die Schule. Sylvana hat aber noch immer ein ungutes Gefühl im Bauch. „Es war schon ein komisches Gefühl, zu sehen, wie Celina mit ihrer Schultasche einfach von uns weggeht. Normalerweise ist sie ja so ein Mama-Kind, aber da war sie einfach – zack- weg“, verrät die junge Mama betrübt. „Einerseits ist es ein schönes Gefühl, aber es macht mich auch ein bisschen traurig.“ Doch Sylvana hat eine Idee. Um ihre Gedanken zu verdrängen und ihre Tochter einen schönen Tag zu bereiten plant sie mit der Familie eine Überraschungsparty. Wie wird Celina-Sophie ihr erster Tag in der Schule gefallen haben? Und wie wird sie auf die Party reagieren? Das zeigt RTLZWEI in der neuen Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ am Mittwoch um 20:15 Uhr.