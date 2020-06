Diese 5 typischen Fehler macht jeder beim Sport

Wenn man Sport macht, will man so schnell wie möglich Erfolge sehen. Es gibt unzählige Ratschläge, Tipps und Tricks im Internet. Allein bei Youtube gibt es dafür schon einen eigenen Themenbereich. Dennoch gibt es immer noch hartnäckige Mythen, die wir einfach so hinnehmen, ohne sie zu hinterfragen.

,,Muskelaufbau erreicht man nur durch Fleisch.“ oder ,,Ich muss jeden Tag trainieren.“ sind nur zwei Mythen, die jeder Sportanfänger als Tipp von irgendwo schnell aufgreift. Dabei stimmt das gar nicht. Wir bringen Licht ins Dunkel und sprechen über ein paar typische Sportregeln, die eigentlich falsch sind.

Das sind typische Fehler beim Sport