Sophia Thomalla: Üble Beschimpfungen wegen Bild

Dass große Influencer ein Vorbild für viele Tausende Menschen sind, ist vollkommen logisch. Doch manchmal ist es eben wichtiger via Social Media bei der Community anzuecken, um für Aufsehen zu sorgen. Das dachte sich vermutlich auch Schauspielerin Sophia Thomalla. Mit einer neuen Bilderserie sorgte sie für einen sehr großen Aufschrei.

Ohne für einen kleinen Skandal zu sorgen, ist es oft schwer, die eigene Reichweite schnell wachsen zu lassen. Doch mit was könnte man am besten provozieren? Die Schauspielerin hatte da eine ganz besondere Idee – und es hat funktioniert. 1,2 Millionen Abonnenten hat sie auf Instagram und bei vielen hat sie mit diesen Bildern angeeckt.

Sophia Thomalla provoziert erneut

Die Schauspielerin ist dafür bekannt, auf Instagram zu provozieren und dadurch Shitstorms zu erzeugen. Doch diesmal spaltet sie ihre Community. Hot posiert die Beauty auf drei Bildern mit Zigarette. Für viele ein No-Go, denn immerhin sollte man als Vorbild keine Drogen verherrlichen, auf der auch viele Minderjährige unterwegs sind. Für andere drückt es aus, wie echt sie sei und das sie nichts verheimliche.

Community reagiert sehr gespalten

Von „pfui“ und „widerlich“ bis „wunderschön“ ist alles dabei. Selten sieht man eine Community so gespalten, wie bei dieser Bilderserie. Einige User loben sie in den Himmel. So schrieb eine Userin: ,,Danke Sophia, dass du das nicht verheimlichst wie andere wahrscheinlich.“ Ein anderer kommentiert direkt darunter: ,,Wäre besser wenn sie es machen würde! Schleichwerbung und Verharmlosung von Zigaretten! Pfui!“