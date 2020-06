Wer kennt es nicht? Man hat sein Smartphone gerade mal ein Jahr und schon wird es langsamer. Meist liegt es aber immer an den gleichen Problemen. Also keine Sorge. Mit diesen Tricks wird es wieder genauso schnell, wie am Anfang.

Obwohl Smartphones so viel teurer geworden sind, kann es dennoch passieren, dass sie mit der Zeit schnell langsamer werden oder sich regelmäßig aufhängen. Das kann einen wirklich auf die Palme bringen. Damit musst du dich aber nicht abfinden. Du kannst dagegen nämlich eine Menge tun. Wir verraten dir die besten Tricks, die auch wirklich helfen.

So wird dein Smartphone wieder schnell

Oft haben wir Apps auf unseren Handys, die wir vielleicht einmal verwendet haben und fast nie brauchen. Um dein Smartphone zu beschleunigen, solltest du sie löschen. Wie bei Bildern oder Videos verlangsamt es nur dein Handy. Du solltest aber auch darauf achten, ob deine Apps im Hintergrund weiterlaufen oder richtig geschlossen sind. Jedes Handy hat dafür eine Funktion, wie du alle Hintergrundprozesse schließen kannst. So wird dein Gerät auf jeden Fall viel schneller. Energiesparmodus: Auch das kann ein Grund sein, weshalb dein Handy viel langsamer Dinge lädt. Beim Energiesparmodus wird nicht nur die Bildschirmhelligkeit beeinflusst. Es kann auch sein, je nach Modell, dass die Geschwindigkeit stark runtergeschraubt wird.

Diese drei Dinge sind die Hauptursache für gedrosselte Geschwindigkeit deines Handys. Natürlich gibt es auch noch viele weitere Dinge, die dafür verantwortlich sind. Doch die können sehr unterschiedlich sein. Falls dir dein Handy viele Probleme macht, obwohl du alle Punkte von oben beachtest hast und du überhaupt gar nicht weißt, was der Grund dafür ist, kannst du auch eine Antiviren-App installieren. Die checken dein Smartphone komplett durch. Solche Applikationen untersuchen dein Gerät meist nicht nur auf Viren, sondern durchsuchen dein Handy auch nach Mülldateien und anderen unnötigen Sachen. Denn manche Dateien sind für dich gar nicht so einfach sichtbar. So reinigst du deinen Speicher und dein Handy wird garantiert schneller.