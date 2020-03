So kannst du Desinfektionsmittel selbst herstellen!

In deiner Nähe kannst du nirgends mehr Desinfektionsmittel besorgen? In den Supermarkt-Regalen ist das beinahe ausverkauft. Doch das kannst du sogar auch selber herstellen!

Normalerweise schützt uns unser Immunsystem gegen Viren und Bakterien, doch das Coronavirus ist komplett neu für uns. Nicht bei jedem kann sich der Körper ausreichend selbst schützen. Deshalb solltest du unbedingt auf deine Hygiene achten und die Hände immer sauber halten. Am besten regelmäßig mindestens 30 Sekunden waschen. Desinfektionsmittel hilft da auch sehr gut. Doch was machen, wenn es keins mehr zu kaufen gibt? KUKKSI verrät dir, wie du es selbst herstellen kannst.

So stellst du es selbst her

Zur Überbrückung der Engpässe kannst du selbst Desinfektionsmittel herstellen, um dich vor den Coronavirus zu schützen. Dieses Rezept ist für einen Liter gedacht. Es stammt von der World Health Organization (WHO) in Genf. Doch was brauchst du alles dazu?

830 Milliliter Ethanol (96 Prozent)

42 Milliliter Wasserstoffperoxid (3 Prozent)

15 Milliliter Glycerin (98 Prozent)

110 Milliliter abgekochtes Wasser

Wenn du diese Dinge besorgt hast, dann benötigst du noch einen Messbecher, ein großes Gefäß, um alles zu vermischen und schließlich noch einen Behälter für die Aufbewahrung. Die Zutaten müssen nur zusammengeschüttet und gut gemischt werden. Für den alltäglichen Gebrauch können wir dir eine kleine, leere Spülmittelflasche empfehlen. WICHTIG: Bei der Herstellung von Hitze- und Feuerquellen fernhalten. Zudem sollte man es am besten an der frischen Luft machen und nicht in einem geschlossenen Raum. Bitte nur mit mindestens einer erwachsenen Person dieses Rezept anwenden.

Das solltest du auch beachten