Silvia Wollny: Radikaler Schlussstrich nach Familien-Zoff!

Für Silvia Wollny waren die letzten Tage und Wochen alles anderes als ruhig. Nach dem Drama mit Tochter Calantha zieht sie jetzt einen krassen Schlussstrich bei Instagram!

Erst am Wochenende ging Calantha Wollny mit einer erschreckenden Beichte an die Öffentlichkeit. Der Streit zwischen ihr und Mama Silvia ist komplett eskaliert. Erst jetzt sieht man eigentlich, wie schlecht das Verhältnis zwischen den beiden ist. Nun hat die elffache Mutti die Nase voll und lässt das ihre Community spüren. Ob das auf Dauer helfen wird? Und wie geht es bei dem Familienstreit weiter?

Streit zwischen Calantha und Silvia Wollny

Tochter Calantha ging mit einer krassen Beichte an die Öffentlichkeit. Dabei sagte sie: „Mama hat mitbekommen, dass ich ausziehen möchte. Da hat sie dann gesagt, dass sie dann das Jugendamt informieren wird.“ Sie ergänzte: „Mir wurden Vorwürfe gemacht, mir wurden Sachen an den Kopf geworfen, Unterstellungen, dass ich Mama bei den Ämtern schlecht machen möchte.“ Oh weh! Das muss hart für die 19-Jährige sein. Dadurch entstand ein richtiger heftiger Shitstorm für Mama Silvia. User hinterließen viele böse Kommentare unter ihren Instagram-Posts.

Nun wehrt sich das Familienoberhaupt

Natürlich liest niemand gern Hate-Kommentare auf Instagram. Nach dem krassen Streit mit dem Nesthäkchen wurde es Silvia Wollny auch zu viel. Also stellte sie die Kommentar-Funktion kurzerhand aus. So erspart sie sich viele negative Worte von der Insta-Community. Aber wie wird es nun zwischen ihrer Tochter Calantha und ihr selbst weitergehen? Hoffentlich vertragen sich die beiden bald wieder, denn für beide scheint es eine mega Belastung zu sein. Auch an der restlichen Familie wird das nicht einfach so vorbei gehen. RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ immer mittwochs um 20:15 Uhr.