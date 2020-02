Sebastian Preuss: Das steckt wirklich hinter der Schwan-Attacke!

Seit Wochen macht ein krasses Gerücht die Runde: Sebastian Preuss soll einen Mann in München mit einem lebenden Schwan verprügelt haben. Nun spricht der Bachelor erstmals über den Vorwurf.

Kaum zu glauben: Sebastian Preuss soll angeblich mit einem lebendigen Schwan einen Mann verprügelt haben. Dieses Gerücht machte in den vergangenen Wochen die Runde – aber ist da wirklich was dran? Der Rosenkavalier packt nun aus und erzählt, was es damit auf sich hat.

Der Bachelor hatte eine dunkle Vergangenheit

Sebastian Preuss hatte nicht die beste Vergangenheit und echt viel Blödsinn angestellt. „Damals saß ich ein halbes Jahr in U-Haft und hatte vier noch nicht verhandelte Verfahren offen“, sagte er gegenüber Bild. Der Münchner musste sogar eine Gefängnisstrafe absitzen. „Auf Anraten meines juristischen Beistands habe ich unter anderem das aber eingeräumt, um aus der U-Haft entlassen zu werden, meine Ausbildung beenden zu können und eine mildere Strafe zu bekommen,“ fügte der Bachelor hinzu. Bedeutet: Er hat damals die Schwan-Attacke bestätigt, um einer hohen Haftstrafe zu entgehen – auch, wenn es diese nie gegeben hat. Er sei schon immer ein großer Tierfreund gewesen und werde es auch weiterhin bleiben. Außerdem sei das mehr als 10 Jahre her und für ihn eine abgeschlossene Sache.

Was sagt RTL zu den Vorwürfen?

Natürlich ist das nicht die beste Promo für die TV-Show und den Sender. Nun hat sich auch RTL dazu geäußert: „Wir sind vor allem unter Berücksichtigung seines positiven Wandels in den letzten Jahren zu dem Schluss gekommen, dass er wie jeder andere, der seine Verfehlungen der Vergangenheit bereut und eine Strafe verbüßt hat, eine zweite Chance verdient hat“, sagt ein Sendersprecher gegenüber Promiflash. RTL zeigt „Der Bachelor“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.