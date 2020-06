Damit wir unsere Haut und unser Haar pflegen, kaufen wir uns unglaublich viele verschiedene Produkte. Doch das hat jetzt ein Ende. Es gibt nämlich ein einziges Produkt, was super vielseitig eingesetzt werden kann und immer hilft. Egal ob Juckreiz, Pickel oder Schlaffalten. Die Lösung heißt: Schwarze Seife.

Jedes Jahr kommen immer mehr neue Beauty-Produkte hinzu. Wenn man seine Haut ordentlich pflegen will, braucht man mittlerweile so viele unterschiedliche Cremen. Doch das stimmt nicht so ganz. Ein jahrelanger Trend aus Afrika kommt jetzt nämlich nach Europa.

Schwarze Seife ist ein nützlicher Allrounder

Schon seit Jahrhunderten wird in Afrika schwarze Seife verwendet. Doch nun kommt es endlich zu uns. Sie besteht aus Wasser, Palmöl und Asche der Kochbananenschale. Je nach Region können die Bestandteile leicht anders sein. Manchmal ist auch noch etwas Sheabutter, Kokosöl oder ätherische Öle drin. Kein Wunder, dass sie so gut hilft. Da ist null Prozent Chemie drin. Egal, ob du trockene, fettige oder empfindliche Haut hast. Sie hilft dir immer. Sogar bei Dehnungsstreifen oder Haarproblemen kann sie echt nützlich sein. Also weg mit deinen ganzen Lotions, Cremes und anderen Produkten. Mit der Seife hast du einen echten Alleskönner in deinem Bad. Das spart nicht nur viel Platz, sondern auch viel Geld.

Deshalb ist sie so wirksam

Die Asche in der Seife ist ein super wichtiger Bestandteil des Produkts. Sie kann nämlich Unreinheiten und Irritationen super schnell abheilen lassen. So beruhigt sich die Haut viel schneller. Die natürlichen Öle sorgen wiederum dafür, dass deine Haut immer schön feucht bleibt und nicht die Ölproduktion der Haut stoppt. Das ist nämlich ein großer Nachteil andere Produkte mit chemischen Bestandteilen. Sie lassen die Haut austrocknen. Die natürlichen Inhaltsstoffe der schwarzen Seife harmonieren miteinander. So sieht deine Haut immer schön gleichmäßig und perfekt aus. Dazu kommen noch die Antioxidantien aus der Seife. Sie schützen deine Haut vor freien Radikalen. Also Adieu Pickel, Falten und Spannungsgefühlen!

So wendest du die schwarze Seife an