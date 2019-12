Sarah Lombardi: Baby-Geständnis! Kommt bald ein zweites Kind?

Erst vor Kurzem gab die Sängerin ihr Liebes-Aus mit Roberto bekannt. Nun sprach sie überraschend über Nachwuchs und ein zweites Kind. Doch was hat das zu bedeuten?

Als Sarah Lombardi von einem Fan auf Instagram gefragt wurde, ob sie denn nicht mehr mit ihrem Freund zusammen sei, gab die Sängerin eine schnelle Antwort. „Nein, wir sind nicht mehr zusammen, aber ihr wisst ja, dass ich mein Liebesleben so gut es ging, die letzten Jahre privat gehalten habe und das beibehalten möchte“, verriet die 27-Jährige überraschend offen.

Baby-Geständnis

Das war nicht das Einzige, was Sarah Lombardi ihren Fans verriet. Ein weiter Instagram-User wollte wissen, ob sie noch ein Kind möchte. „Ja, auf jeden Fall“, schrieb sie. Der 4-Jährige Alessio soll wohl doch kein Einzelkind bleiben. Durch das gemeinsame Kind von Pietro und Sarah Lombardi stehen die beiden sich noch nahe. Schon länger spekulieren die Fans über ein Liebes-Comeback – das schließen die beiden jedoch aus.

So reagierte Pietro auf das Liebes-Aus

Keine zwei Stunden, nachdem Sarah die Trennung bekannt gab, meldete sich Pietro Lombardi zu Wort. Am Abend machte er nämlich eine Fragerunde auf Instagram. Natürlich wollten seine Fans wissen, was er zu dem Liebes-Aus von Sarah und Roberto sagt. „Ich will mir eigentlich gar nicht erlauben, so viel zu dem Thema zu sagen“, sagte der DSDS-Juror. Er äußerte sich aber später dann doch noch. „Die zwei sind erwachsen und manchmal passt es eben nicht und man sollte nichts erzwingen. Ich wünsche Sarah nur das Beste“, so Pietro Lombardi. „Und irgendwann wird der richtige Partner kommen.“