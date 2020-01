Sarah-Jane Wollny: Große Sorge um ihre Gesundheit!

Wie geht es wohl Sarah-Jane Wollny? Das fragten sich viele Fans, denn sie war von der Bildfläche verschwunden. Nun hat sich die 21-Jährige wieder zu Wort gemeldet. Dann der Schock für die Wollny-Fans: Sie berichtet, dass sie gesundheitlich angeschlagen sei.

Seit 2011 steht die Familie Wollny in der Öffentlichkeit und sind aus dem TV und Social Media nicht mehr wegzudenken. Doch eine Tochter der Großfamilie ist plötzlich abgetaucht. Viele Fans machten sich Sorgen um die 21-Jährige Sarah-Jane Wollny. Nun ist sie zurück – mit schlechten Nachrichten und einem Versprechen.

Sarah-Jane Wollny meldete sich kaum noch

Was ist denn da los? Normalerweise versorgt der junge TV-Star ihre Fans täglich mit neuen Updates über ihr Leben. Doch es wurde immer ruhiger um sie, bis sie sich gar nicht mehr meldete. Viele User aus ihrer Community machten sich schnell Sorgen um ihr Idol. Sonst hielt sich Sarah-Jane Wollny immer bedeckt, wenn es um ihre Gesundheit ging. Doch mittlerweile wird sie immer öfter krank. Jetzt wendet sie sich mit der traurigen Wahrheit an die Öffentlichkeit.

Wie es ihr wirklich geht

Nach Tagen kam nun endlich das langersehnte Lebenszeichen der Fans von ihr. In einer Instagram-Story spricht sie offen über ihren Zustand. „Wie man unschwer an meiner Stimme erkennen kann, habe ich mich wieder erkältet. Ich weiß nicht, warum, aber momentan ist es bei mir sehr extrem, dass ich sehr, sehr oft krank bin. Ich hätte es auch lieber anders, aber anders scheint es nicht zu gehen“, verrät die 21-Jährige. Danach versprach sie ihren Fans sich regelmäßig zu melden – auch wenn sie krank sei. Dass sich die Wollny-Fans schnell Sorgen machen, ist kein Wunder. Die 17-Jährige Schwester Estefania Wollny hat noch immer schwer mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Nun musste sie erneut ins Krankenhaus, um untersucht zu werden. Bei einer Untersuchung machten sie bei der Ex-DSDS-Kandidatin einen besorgniserregenden Fund.