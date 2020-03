Sarafina Wollny: Ehe-Krise mit ihrem Peter?!

Ziehen da etwa dunkle Wolken bei Sarafina Wollny und Peter auf? Das fragen sich derzeit die Fans bei Instagram – aber ist da was an den Gerüchten dran?

Nach 8 Jahren Beziehung heiratete Sarafina Wollny ihren Peter im vergangenen Jahr. Zuletzt gab es heftige Kritik an dem Pärchen. Einige Follower fühlen sich nämlich von der Werbung via Social Media etwas ausgenutzt und waren deshalb ziemlich genervt. Dazu kamen noch Gerüchte, dass es zwischen den beiden nicht mehr so gut laufen soll. Aber was ist wirklich dran?

Sarafina Wollny spricht offen über ihre Ehe

Bei Instagram hatte sie eine kleine Fragerunde eröffnet. Dabei ging sie auf viele Fragen ihrer Fans ein. Ein User wollte zum Beispiel wissen, was wirklich an den Gerüchten dran sei, dass die Beziehung in Scherben liegen würde. Darauf antwortete die 25-Jährige: „Haha, da wissen die Zeitungen aber mehr als wir selbst! Bei uns ist alles perfekt.“ Klingt als wären es wirklich nur Gerüchte – eine Ehe-Krise scheinen die beiden also nicht zu haben.

Kommt bald das Baby?

Eigentlich fehlt dem jungen Ehepaar nur noch ein gemeinsames Baby. Das wünschen sich die beiden auch ziemlich sehr. Das Kinderzimmer haben die beiden Wollnys schon fast fertig. Aber scheinbar will das noch nicht so klappen. Doch eine Sache stört den jungen TV-Star besonders: die immer wieder kommenden Fragen zur Schwangerschaft. „Wenn ich irgendwann schwanger bin, dann werdet ihr es schon erfahren! Man muss damit aber nicht immer konfrontiert werden“, schrieb Sarafina Wollny damals bei Instagram. Als sie jetzt wieder darauf angesprochen wurde, blieb sie aber ganz locker. „Wir versuchen, das Thema so ein bisschen zu verdrängen, beziehungsweise nicht daran zu denken und werden halt jedes Mal mit den Fragen daran erinnert.“