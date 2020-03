Die Passion: RTL streicht Show wegen Corona-Krise aus Programm!

Eigentlich sollte „Die Passion“ DAS Event zu Ostern im TV werden. Doch wegen der Corona-Krise wurde die Show jetzt abgesagt! Natürlich hat RTL schon einen Notfallplan – doch wie sieht der aus?

Es sollte das Mega-Event werden. Am 08. April sollte es mitten im Ruhrgebiet stattfinden: Zahlreiche Schauspieler und Sänger sollten den Leidensweg Jesu Christi mit Hilfe von deutschen Popsongs auf die Bühne bringen. Mit Thomas Gottschalk als Erzähler und Alexander Klaws in der Rolle des Jesus wäre das bestimmt ein krasses Event geworden. Doch daraus wird jetzt nichts mehr, denn der Sender hat die ganze Sache abgeblasen – aus Sicherheitsbedenken wegen des Coronavirus.

Erstes Statement von RTL

Nach monatelanger Vorbereitung sagt der Sender jetzt die Musik-Live-Show ab. „Leider können wir das Musik Live Event ‚Die Passion‘ aufgrund der neuen Rahmenbedingungen nicht wie geplant zu Ostern 2020 live aus Essen senden. Wir haben natürlich Verständnis für die Entscheidung der Stadt Essen“, stellt der Sender RTL in einem Statement klar. „Auch für uns ist verantwortungsbewusstes Handeln jetzt wichtig. Die Gesundheit und Eindämmung des Virus stehen im Vordergrund. Wir danken allen Beteiligten für das Herzblut, das sie bis jetzt in die Vorbereitungen gesteckt haben.“

Das zeigt der Sender stattdessen im Programm

In der ungewöhnlichen Inszenierung der letzten Tage im Leben von Jesus Christus sollten bekannte Schauspieler und Sänger wie Alexander Klaws (Jesus), Laith Al-Deen, Mark Keller, Ella Endlich mithilfe deutscher Popsongs die über 2000 Jahre alte Geschichte zum Leben erwecken und die dramatischen Ereignisse in unsere heutige Zeit transportieren. Als Erzähler der Passionsgeschichte war Thomas Gottschalk gesetzt. Laut Quotenmeter wird an dem Mittwochabend eine weitere Folge von „Mario Barth deckt auf“ laufen. Dabei enthüllt der Komiker Fälle, wie Steuergelder verschwendet werden. Anschließend kommt eine neue Folge „Stern TV“.