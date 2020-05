Das große Wiedersehen der ,,Promis unter Palmen“-Villabewohner steht bevor. Nette Gespräche in einer gemütlichen Kaffeerunde erwartet dabei wohl niemand. Fast alle Stars werden dabei sein. Darunter auch Désirée Nick und Claudia Obert. Natürlich kommt es auch zu knallharten Wortgefechten, die es in sich haben. Selbst Moderator Jochen Schropp ist völlig entsetzt.

Das letzte große Aufeinandertreffen der ehemaligen Konkurrenten steht bevor. Schon während der aktuellen Staffel gab es harte Wortgefechte, Mobbingattacken und Eskalationen mit harten Konsequenzen für so manchen Promi. Nun wird es noch einmal ein letztes Gipfeltreffen der Stars geben. Es wird das letzte Mal sein, dass wir die ehemaligen WG-Bewohner in dieser Runde sehen. Natürlich will da jeder noch einmal ein paar Worte loswerden. Dabei bekommt so mancher nochmal ordentlich Fett weg.

Streit beim großen Wiedersehen

Natürlich rechnet der Sender damit, dass es nicht nur bei netten Worten bleibt – doch mit so vielen hitzigen Gesprächen hat wohl niemand gerechnet. Auch der Moderator Jochen Schropp ist darüber komplett fassungslos. Nicht alle Stars werden anwesend sein. Roland Schrill zum Beispiel kann durch die aktuelle Coronakrise nicht von Brasilien nach Deutschland fliegen. Für Bastian Yotta kam es sogar noch schlimmer. Wegen seinen frauenfeindlichen Videos, die zuletzt im Netz kursierten, hat der Sender Sat.1 die Zusammenarbeit mit dem Sieger der aktuellen Staffel beendet. Er hat somit ein Auftrittsverbot und darf nicht zum großen Wiedersehen kommen. Alle anderen Promis Désirée Nick, Claudia Obert, Tobias Wegener, Matthias Mangiapane, Carina Spack, Janine Pink, Eva Benetatou und Ennesto Monté werden im Studio sein.

Wann und wo wird es ausgestrahlt?

Eins ist schon mal klar: Einschalten lohnt sich! Am Mittwochabend um 22:20 zeigt der Sender Sat.1 bis 0 Uhr das große Aufeinandertreffen. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Zündstoff zwischen den Stars. Das wird ein echter Kracher – im wahrsten Sinne des Wortes.