Mit einem roten Jogginganzug und einer verrückten schwarzen Perücke: So kennt man den Künstler Ikke Hüftgold. Doch jetzt macht er Schluss! Das verkündete der Partysänger jetzt bei „Promi Big Brother“. Ab sofort lässt er die Perücke weg und tritt nur noch mit seinem bürgerlichen Namen, Matthias Distel, auf. Wie kam es dazu und warum macht er das?

Hunderttausende Menschen unterhielt der Ballermann-Sänger in seiner typischen Kleidung als Kunstfigur Ikke Hüftgold. Er schaffte den Durchbruch mit Liedern, wie ,,Dicke T***en, Kartoffelsalat oder ,,Modeste Song“. Doch nun macht er Schluss. In der Show „Promi Big Brother“ will er jetzt nur noch mit seinem bürgerlichen Namen auftreten. Warum er sich für diesen Schritt entscheidet, verraten wir dir hier.

Ikke Hüftgold zieht Schlussstrich

Nach fünf Tagen im Promihaus, verkündet er unter Tränen, dass er etwas ändern möchte. Am Dienstagabend zieht er für sich einen persönlichen Schlussstrich. Er mag nicht weiter als Partysänger auftreten, sondern als normale Person, die er selbst ist. ,,Ich habe mr die letzten zwei, drei Tage viele Gedanken gemacht und heute den Entschluss gefasst, dass für Ikke aktuell wenig Platz im Haus ist, so der 44-Jährige. Er habe viele ernste und tiefe Gespräche geführt, die auch viel Emotionen und Ehrlichkeit hatten. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, die eigene Maske fallen zu lassen. Die anderen Mitbewohner hätten es verdient. ,,Ich habe das Gefühl, dass ich hier als Matthias weitermachen muss, um weitere ehrliche Gespräche führen zu können. Es wäre einfach unehrlich, wenn ich hier mit Maske bin.“

So reagieren die Mitbewohner darauf

Viele seiner Mitbewohner waren natürlich erstaunt. Der zweifache Papa wird dafür ordentlich gefeiert. Und nicht nur die. Auch die Moderatoren freuen sich darüber. ,,Was für ein schöner Moment“, sagte Marlene Lufen dazu. ,,Wir freuen uns, dass Matthias diesen Schritt gegangen ist, fügte Jochen Schropp noch hinzu. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich um 22:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.