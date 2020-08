Promi Big Brother 2020: So tickt Senay Gueler wirklich!

Auch er wird in das Haus bei „Promi Big Brother“ einziehen: Senay Gueler ist Szene-DJ und Schauspieler. Dabei verrät er im Interview mit SAt.1, warum er wirklich teilnimmt und was seine größte Herausforderung sein wird.

Senay Gueler wuchs in einer türkischen Großfamilie in Michelstadt in Hessen auf. Schon früh war die Musik seine große Leidenschaft. Als er nach Berlin zieht, bekam er plötzlich ein Jobangebot beim Musiklabel Universal. Doch sein Leben nimmt 10 Jahre später eine überraschende Wende. Zu wenig Kontakt mit Musik sorgte bei Senay Gueler für eine Midlife Crisis. Er kündigt seinen Job, trennt sich von seiner Frau und landet auf der Straße. Als DJ hat er dann wieder Fuß gefasst. Durch sein auffälliges Aussehen bekommt er immer wieder Jobs als Model, oder sogar Schauspielrollen, wie in ,,4 Blocks“.

Deshalb nimmt Senay Gueler am TV-Experiment teil

In einem Interview mit dem Sender SAT.1 wurde Senay Gueler gefragt, weshalb er überhaupt an der TV-Show teilnimmt. ,,Es gibt vier Gründe. Um ganz ehrlich zu sein ist der Erste das Geld. Ich bin Künstler und auch mich hat Corona ganz schön gebeutelt. Zweitens habe ich ja drei Kinder. Da habe ich das Angebot nicht ablehnen können. Das wäre dann nur arrogant und überheblich gewesen. Der dritte Grund ist natürlich die Publicity. Durch „Promi Big Brother“ kriegst du natürlich viel Öffentlichkeit und viele neue Follower. Was natürlich für meinen Job sehr einträglich ist. Und der vierte Grund ist natürlich der Spaß. Von allen Reality- oder TrashSendungen ist das das Format mit echtem Kultstatus. Da macht es doch einfach nur Spaß dabei zu sein“, so der 44-Jährige.

Das wird die größte Herausforderung für den DJ

Aber auch über die persönlich größte Herausforderung im Promi Haus sprach der Musiker. ,,Meine Mitbewohner eher nicht, es werden definitiv die Kameras sein. Es wird natürlich auch Situationen geben, in denen du die Kameras vergisst. Aber ich glaube, dass ich mir jede Sekunde bewusst bin, wo ich gerade bin. Ich bin jemand, der sich auch auf fremde Situationen sehr schnell einstellen kann. Mit den Menschen ist es da schon schwieriger.Wenn da Leute dabei sind, die nicht einfach sind und du ihnen einfach drei Wochen nicht aus dem Weg gehen kannst, dann ist das natürlich schon auch eine Herausforderung“, verrät Senay Güler.

Wie wichtig ist ihm überhaupt der Sieg?

Auch darauf hat der Vater von drei Kindern eine klare Antwort. ,,Ich spiele nur aus zwei Gründen: aus Spaß und um zu gewinnen. Ich glaube keiner macht mit, weil er verlieren will. Aber die Kohle oder der Sieg stehen bei mir nicht im Vordergrund. Ich will da anständig reingehen und als anständiger Mann wieder rausgehen. Wenn ich dann gewinne, yeah! Aber dafür würde ich nicht alles tun“, meint Senay Gueler. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 07. August 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.