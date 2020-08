Promi Big Brother 2020: Senay Gueler steigt aus!

Nachdem Jenny Frankhauser ihren Ausstieg bekanntgegeben hat, verlässt jetzt der nächste Star ,,Promi Big Brother“ – und das nicht ohne Grund. In kürzester Zeit ist es der dritte Promi-Exit! Doch warum schmeißt plötzlich Senay Gueler das Handtuch?

Nachdem der Szene-DJ Senay Gueler immer wieder mit seinen Mitbewohner aneinander geraten ist, zieht der 44-Jährige jetzt einen Schlussstrich. Der Dauerzoff zwischen ihm und den weiblichen Mitbewohnern hat somit ein Ende. Doch was genau brachte für Senay Gueler eigentlich das Fass zum Überlaufen, damit er diesen Schritt geht?

Senay Gueler verlässt die Promi-WG

Im Sprechzimmer verkündetete er seinen Exit. ,,Ich möchte das Haus verlassen“, sagte er vor laufender Kamera. Damit steigt er fast zeitgleich mit Jenny Frankhauser aus. Auch sie wirft das Handtuch. So sind gleich drei Stars innerhalb kürzester Zeit ausgestiegen – mehr oder weniger freiwillig. Erst am Montag wurde Claudia Kohde-Kilsch von den Mitbewohnern herausgevotet.

Das ist der Grund für seinen Exit

Weshalb steigt Senay Gueler eigentlich aus? Dazu muss man paar Tage bei ,,Promi Big Brother“ zurückschauen. Zwischen ihm un den Mädels, vor allem Emmy und Katy, haben sich zwei Lager gebildet. Immer wieder sind sie aneinander geraten. Doch so langsam eskalierte es. Die anderen Kandidaten hätten angeblich Angst, dass er gewalttätig werden würde.,,Dieses Gerücht wurde dann von Emmy und Katy weitergetragen an Simone Ballack und die Mädels weitergetragen und nicht als Spaß, sondern als Gerücht, dass ich ihnen wirklich etwas antun könnte. Ich möchte nicht, dass meine Kinder so etwas sehen, ich möchte nicht, dass so etwas über mich erzählt wird.“ SAT.1 zeigt ,,Promi Big Brother“ heute um 22:15 Uhr. Mehr News zu ,,Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.