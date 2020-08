Promi Big Brother 2020: So hart war die Vergangenheit von Katy Bähm!

Heute Abend beginnt endlich die achte Staffel von ,,Promi Big Brother“. Der Startschuss fällt 20:15 Uhr auf SAT.1. Auch die 26-Jährige Drag-Queen Katy Bähm, bürgerlich Burak Bildik, zieht ins Haus ein. Doch die Leidenschaft für Frauenkleidung und Schminke kam bei der eigenen Familie nie gut an. In einem Interview redet die Berlinerin über krasse Details aus dem Elternhaus und der Schulzeit.

Am heutigen Abend ziehen 16 Bewohner in das Promihaus ein. Heute Morgen wurde Katy Bähm von dem Sender SAT.1 offiziell als Teilnehmerin der Show bekannt gegeben. In einem Interview verrät sie einige krasse Details über ihr Privatleben.

So enstand die Kunstfigur Katy Bähm

Die Leidenschaft zur Verwandlung in eine Frau wurde an Karneval geboren. Dort verwandelte sie sich zu Lady Gaga. Daran fand sie gefallen. In dieser Sekunde entstand die Kunstfigur und gehört zu den beliebtesten Drag Queens Deutschland. „Ich gehöre deutschlandweit zu den meistgebuchten Drag Queens und ich werde weltweit gebucht. Es macht schon Spaß aber ich bin auch froh, wenn ich abends heimkomme, die Scheiße abmachen kann und dann ich bin“, verrät sie gegenüber ProSieben.

Wenig Rückhalt von Familie

Nicht nur in der Schule hatte sie mit fehlender Akzeptanz zu kämpfen, sondern auch in der Familie. Sie selbst kommt aus einem türkischen Haus. „Ich habe einen muslimischen Hintergrund. Ich bin auch gut mit meiner Familie, aber das sind auch Sachen, die werden totgeschwiegen. Dass ich schwul bin, gibt’s bei uns nicht. Meine Mama ist ganz süß, aber mein Papa ist sehr auf Distanz. Sie würden nicht zu meinen Auftritten kommen. Es wäre halt schöner, wenn es nicht so wäre“, lässt sie in ihre Privatleben in einem Interview gegenüber ProSieben ein blicken. Am meisten belastet sie die Distanz zwischen ihrem Vater und ihr selbst. Einen richtigen Rückzugsort hatte sie aber nie. ,,Das ist immer noch ein Thema, das mich krass mitnimmt und wirklich trifft“, fährt sie fort. Das letzte Mal hätten sie sich vor sieben Jahren umarmt. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 07. August 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.