Promi Big Brother 2020: Jenny Frankhauser zieht überraschend ein

So langsam wird es spannend. Es sind nur noch zwei Tage bis zum Beginn der neuen Staffel von Promi Big Brother. Doch nicht nur die Aufregung über den Staffelstart steigt gewaltig, sondern auch darüber, wer jetzt wirklich einzieht. Denn 48 Stunden vor Beginn gibt es direkt zwei Überraschungen, womit die meisten Fans wohl überhaupt nicht gerechnet haben. Eigentlich sollte nämlich BTN-Star Saskia Beecks einziehen – doch sie macht einen Rückzieher. Stattdessen zieht jetzt Jenny Frankhauser ein!

Bald ist es endlich wieder so weit: Zwölf Bewohner ziehen in das Haus von Promi Big Brother ein. Genauer gesagt am Freitag, den 7. August, um 20:15 Uhr auf SAT.1. Nicht nur die Fans werden langsam nervös, sondern auch so mancher Star. Denn jetzt gibt es einen brisanten Tausch Saskia Beecks zog ihr Ticket in das Haus zurück. Stattdessen zieht jetzt Dschungelcamp-Gewinnerin Jenny Frankhauser ein.

Das sagte Saskia Beecks zu ihrer Absage

Kurz vor Start der neuen Staffel Promi BB, zog die Blondine ihr Ticket zurück. Natürlich wollte das Sternchen diese Entscheidung nicht unkommentiert lassen. So bestätigt der Sender SAT.1, dass Saskia Beecks das Quarantänehotel verlassen habe. ,,Ich habe erst im Hotel gemerkt, dass Promi Big Brother einfach zu viel für mich gewesen wäre. Ich habe gespürt, dass ich im Moment Ruhe brauche, statt der Herausforderung mit unbekannten Menschen vor laufenden Kameras zusammenzuwohnen. Ich wollte vermeiden, dass es mir dann im Haus total schlecht geht, und da bin ich ausgestiegen“, erklärt die 32-Jährige.

Jenny Frankhauser rückt nach

Ein Nachrücker für den freien Platz im Promi BB-Haus wurde schnell gefunden. Es ist niemand Geringeres als Jenny Frankhauser – die Halbschwester von Daniela Katzenberger. Die Sängerin konnte schon im Dschungelcamp überraschend triumphieren und die Gewinnsumme mit nach Hause nehmen. Dennoch geht sie mit gemischten Gefühlen hinein. ,,Ich habe ein bisschen Schiss, aber ich freue mich sehr auf die Zeit. Das Gute ist: Die Zuschauer wissen, dass ich mich null vorbereiten konnte. Ich habe also weder eine Taktik noch eine Strategie. Ich gehe einfach rein und gucke, was passiert“, meint die 27-Jährige.