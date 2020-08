Promi Big Brother 2020: Neuer Star zieht ins Haus ein!

Nachdem Senay Gueler und Jenny Frankhauser freiwillig die Star-WG in ,,Promi Big Brother“ verlassen haben, gibt es jetzt einen Nachzügler. Alessia-Millane Herren wird nämlich ab heute Abend neu im Haus sein.

Der Sender SAT.1 reagiert auf die Exits von den beiden Promis Senay Gueler und Jenny Frankhauser. Statt, wie vorgesehen, 16 Promis, sind es derzeit nur noch 13. Heute Abend wird deshalb ein neuer Promi in den Märchenwald einziehen – und der steht schon fest.

Alessia-Millane Herren zieht neu ein

Der Märchenwald in ,,Promi Big Brother“ bekommt einen neuen Bewohner. Die 18-Jährige Alessia-Millane Herren wurde als neue Mitbewohnerin vom Sender SAT.1 offiziell vorgestellt. Heute Abend wird sie einziehen. Sie ist die Tochter von Willi Herren und mit der Öffentlichkeit bestens vertraut.

Schon mit 13 stand sie vor der Kamera

,,Promi Big Brother“ wird für die junge Beauty sicherlich eine komplett neue Erfahrung, und in so mancher Hinsicht sogar eine richtige Herausforderung. Doch eine Sache kennt sie bereits sehr gut – und zwar die Kamera. Vor fünf Jahren, da war sie gerade einmal 13 Jahre alt, stand sie schon vor der Kamera. Das war in der Doku-Soap ,,Die Herrens – Willis wilde Welt“. Und auch letztes Jahr konnte man sie in der TV-Doku ,,Ab ins Kloster! – Rosenkranz statt Randale“ bei Kabel Eins sehen. SAT.1 zeigt ,,Promi Big Brother“ heute um 22:15 Uhr. Mehr News zu ,,Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.