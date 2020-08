Promi Big Brother 2020: Alle gegen Emmy Russ!

Immer spielt die ehemalige ,,Beauty & The Nerd“-Kandidatin Emmy Russ in der Star-WG bei ,,Promi Big Brother“ mit ihren Reizen. Am Anfang war das auch echt cool und lustig. Selbst auf Twitter amüsierten sich Tausende Zuschauer über ihre Anspielungen und knappen Outfits. Doch so langsam kippt die Stimmung der anderen Promis gegenüber der 21-Jährigen. Sogar der frühere Kommentator Werner Hansch, der auch mit in der Promi-WG lebt, erhebt jetzt das Wort gegen sie. Er war eigentlich der Einzige, der sie nie wirklich thematisierte oder Kritik an ihr übte.

Emmy Russ liebt das Rampenlicht. Sie will immer das Thema Nummer eins sein und macht dafür auch alles. Es ist noch nicht lang her, als sie sich halb nackt mit ihrem intimen Bereich auf Udo Bönstrups Schoß rieb und dabei einen nassen Fleck auf dessen Hose hinterließ. Als sie es bemerkte, lachte sie nur. Natürlich freute sie sich darüber, denn das war dann selbstverständlich auch Gesprächsthema. Doch so langsam kippt die Stimmung etwas, wenn es um die 21-Jährige Blondine geht. Denn ihre ständigen sexuellen Anspielungen nerven die anderen so langsam.

Selbst Werner Hansch teilt jetzt aus

In der aktuellsten Folge von ,,Promi Big Brother“ bekommt Emmy Russ ordentlich ihr Fett weg. Denn ihren Mitbewohnern reicht es so langsam mit ihren Anspielungen. Bei einem Spiel wurde die Beliebtheit der Promis bewertet. Dabei landete die Blondine auf Platz vier. Das war für Werner Hansch zu viel. Normalerweise hielt er sich mit Kritik über Emmy immer zurück, doch jetzt reicht es selbst ihm. ,,Die Platzierung von Emmy an Stelle vier ist einer Herabsetzung aller weiteren Platzierten. Der 82-Jährige ist der Meinung, dass sie außer ihren Reizen nicht viel habe.

Auch die anderen Mitbewohner kritisieren die 21-Jährige

Mit seiner Meinung ist der 82-Jährige nicht allein. Auch andere Promis schließen sich seiner Meinung an und kritisieren die Blondine. Simone Mecky-Ballack geht sogar einen Schritt weiter und äfft sie nach. ,,’Werner, heute hatte ich einen Bikini an, da wärst du ausgeflippt.‘ Ganz ehrlich, geht es eigentlich noch? Das ist ja wohl richtig unangenehm“, so die Ex-Frau von Michael Ballack. Und auch Ikke Hüftgold schließt sich dem Shitstorm gegen die Mitbewohnerin an. ,,Sich immer wieder hinzulegen und sagen: Nimm mich, nimm mich, nimm mich, kommt bei einem 82-Jährigen vielleicht nicht unbedingt gut an.“, meint der Schlagerstar. Ob dieser Beef noch eskaliert? SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich um 22:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.