Pietro Lombardi: DAS ist für ihn ein absolutes No-Go!

Trotz ihrer Trennung sind Sarah und Pietro Lombardi noch ein eingespieltes Team, wenn es um den gemeinsamen Sohn Alessio geht. Doch jetzt scheint den Sänger etwas gewaltig zu stören – und teilt einen Seitenhieb gegen die Ex aus.

Das Liebes-Aus zwischen Pietro und Sarah Lombardi war für die Fans damals ein Schock. Doch die beiden haben sich wieder angenähert – aus Liebe zu Alessio. Dass die beiden aber jemals wieder zusammenkommen, hat vor allem der DSDS-Juror immer wieder ausgeschlossen. Doch nun teilt er plötzlich gegen seine Ex aus – aber was ist denn da bitte los?

Sorge um Sohn Alessio

Sarah Lombardi hatte seit der Trennung von Pietro mehrere Beziehungen geführt. Erst war es die Affäre mit Michal T., danach die Beziehung mit Roberto und jetzt gibt es Schlagzeilen, dass es einen Neuen gebe. Für Pietro Lombardi sind das zu viele, denn jeder von ihnen hat auch Alessio kennengelernt. Immer wurden sie Teil vom Leben des 4-Jährigen und verschwanden dann wieder. Das sei ziemlich verwirrend für ein kleines Kind, so der 27-Jährige. Doch er will sich da bei Sarah raushalten. Auch zum angeblichen Neuen hat er eine Meinung: „Ich will ihn nur erst mal gar nicht kennenlernen. Sie sollen erst mal fest, fest zusammen sein, dann wird da eh kein Weg dran vorbeiführen“, verrät er gegenüber RTL.

Seitenhieb gegen Sarah

Der frühere DSDS-Gewinner geht das Thema Kennenlernen mit seinem Sohn ganz anders an. Für ihn ist es nämlich ein absolutes No-Go, jeden Partner direkt vorzustellen. „Die Frau würde Alessio erst kennenlernen, wenn ich mit ihr ein, zwei Jahre zusammen bin und weiß, das ist die Frau“, sagt er. Nach einem großen Streit zwischen den beiden klingt das nicht. Hoffen wir mal, dass sich das alles zwischen Pietro und Sarah klärt.