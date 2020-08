Mit diesen Hausmitteln wirst du viel schneller braun

Der Sommer ist endlich da und man will natürlich auch schön braun werden. Du hast aber keine Lust, stundenlang in der Sonne rumzuliegen? Dann kannst du die ganze Sache auch etwas beschleunigen, um noch schneller deinen perfekten Teint zu erreichen. Wir verraten dir, welche Dinge dabei am nützlichsten sind.

Die schönste Jahreszeit ist endlich da. Du möchtest unbedingt schön braun werden, aber es dauert einfach ewig? Du hast also keine Lust, stundenlang nur in der Sonne rumzuliegen. Aber das musst du gar nicht unbedingt. Mit verschiedenen Hausmitteln kannst du etwas nachhelfen, um schneller deine Bräune zu erreichen.

Damit wirst du schneller braun

Melkfett

Dieses Produkt hat gleich mehrere Vorteile. Es ist nämlich super gesund für deine Haut und bräunt dich zudem noch schneller. Deine Haut wird weicher und wird gepflegt. Durch das Fett werden die Sonnenstrahlen auf deiner Haut reflektiert und du wirst schneller braun. Super, oder?

Deine Haut vorher reinigen

Mit einem Peeling aus Öl und Salz kannst du vorher abgestorbene Hautschuppen entfernen. So wird wirklich nur das gebräunt, was gebräunt werden soll. Wenn dir aber ein Peeling zu aufwendig ist, dann kannst du auch einen Schwamm oder etwas Ähnliches nehmen, um deine Haut zu reinigen. Du wirst merken, dass es gar nicht mehr sooo lange dauert, wenn du dich in die Sonne legst.

Viel Wasser trinken

Nur eine wirklich gesunde Haut erreicht schnell den gewünschten Teint. Wenn du genug trinkst, pflegt es automatisch deine Haut. Wenn du tagsüber also zwei bis drei Liter Wasser trinkst, dann wirst du auch schneller braun.

Olivenöl als Geheimtipp

Olivenöl ist nicht nur super gesund auf deinem Salat, sondern auch auf deiner Haut. Es ist ein sehr angenehmes Pflegemittel, was man auch zu Hause hat. Alternativ kannst du auch ein anderes Öl verwenden, wie zum Beispiel Kokosöl.

Die richtige Ernährung

Es ist aber nicht nur entscheidend, was du auf deinen Körper schmierst, sondern auch, wie du dich ernährst. Nimmst du ausgewogene Mahlzeiten zu dir? Umso gesünder du lebst, desto besser wird auch dein Teint aussehen.